Charles Oliveira este noul rege al categoriei ușoare în Ultimate Fighting Championship. Luptătorul brazilian a cucerit titlul de campion, lăsat vacant după retragerea lui Khabib Nurmagomedov.



În lupta pentru centură, la turneul UFC 262 din Houston, Oliveira l-a înfruntat pe americanul Michael Chandler și a fost făcut knockout în prima rundă. Brazilianul și-a revenit, totuși, iar în a doua rundă a pornit o avalanșă de lovituri și și-a bombardat adversarul că, după doar 19 secunde, arbitrul a oprit disputa.

Charles Oliveira a obținut a 19-a victorie în UFC, el suferind și 8 înfrângeri. Pentru această luptă, brazilianul a încasat 875 de mii de dolari.



"Am meritat această șansă. Am vrut să vin aici și să demonstrez că sunt cel mai bun în această categorie de greutate."



Michael Chandler, care are o victorie și un eșec în UFC, va primi 842 de mii de dolari.



