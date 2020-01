Ceva neobişnuit: Sute de automobiliști şi-au aliniat bijuteriile pe patru roţi pentru a forma un brad imens

foto: publika.md

Un Pom de Crăciun imens format din ... maşini. Peste 200 de automobiliști şi-au aliniat aseară bijuteriile pe patru roţi formând un brad imens.



Bradul a avut şi luminiţe, acestea servind farurile automobilelor. Steluța de pe Pomul de Crăciun a fost girofarul unei maşini a Poliţiei de Patrulare.



"Suntem foarte bucuroşi că suntem la acest eveniment. Mereu suntem în sprijinul şoferilor şi conducătorilor care vin cu ajutor la noi şi noi tot trebuie cu ajutor să ne adresăm la ei, să ne ajutăm unul pe altul", a spus ofiţerul de patrulare, Gorea Alexei.



Unii automobiliști şi-au decorat maşinile pentru a fi un element mai special de pe Bradul de Crăciun.



"Sunt led-uri sau lentă fluorescentă cu luminiţe pe care le punem pe brad acasă, sunt aceleaşi. Am procurat şi nişte crenguțe să facem atmosfera de Anul Nou, de brad. Am venit să petrecem frumos timpul, să avem o amintire frumoasă", a spus participantul, Oleg Varzari.



"Sunt ghirlande simple de brad. Am văzut peste hotare, în America şi am decis de ce să nu fac aceeaşi în ţara noastră, căci foarte mulţi oameni se întorc şi zâmbesc când văd aşa maşină."



Organizatorii spun că una dintre cele mai grele sarcini a fost să aranjeze maşinile aşa încât acestea să formeze Pomul de Crăciun.



"Au fost foarte multe persoane necunoscute care m-au ajutat. Acestea au desenat o schemă la computer a maşinilor şi noi ulterior am implementat asta în realitate. Am început pregătirile în data de 25 decembrie, aproximativ două săptămâni", a spus organizatorul, Alexandru Cojocari.



Cei care au venit să admire bradul din maşini au rămas surprinşi de dimensiunile acestuia.



"Sunt impresionată. Am ieşit să plimb câinele şi am ajuns la o astfel de manifestaţie., De fapt cunoșteam despre asta. Citisem pe facebook. Locuiesc aproape de aceea am decis să particip şi eu."



"Îmi place foarte mult. Sunt amatoare de maşini şi totul ce este legat de ele. Să fie mai multe evenimente de acest gen şi cu implicarea a mai multor maşini."



Evenimentul a fost organizat pentru a doua oară. Anul trecut, flash-mob-ul a adunat puţin peste 60 de participanţi.

loading...