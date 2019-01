Cetele de urători au pornit prin ţară. Cum sărbătoresc moldovenii Anul Nou de stil vechi

În Ajun de Sfântul Vasile, prin satele Moldovei au răsunat urăturile. În Ţipala, raionul Ialoveni, cetele au mers cu pluguşorul, capra sau ursul din casă în casă şi le-au dorit gospodarilor un an bun şi roditor.



Tradiția spune că oamenii care primesc urători vor avea parte de un an bogat.



"Așa este la noi obiceiul din străbuni că de Sfântul Vasile, de Anul Nou pe stil vechi, să ureze lumea la toți sănătate, An Nou fericit cu voie bună", a spus Ecaterian Jumir, conducător artistic al Ansamblului Folcloric ”Oleandra”.



Membrii ansamblului folcloric "Oleandra" merg cu uratul în fiecare an. În familia Dogot, tradiţia se transmite din tată în fiu.



"Obiceiul la Țipala se păstrează și an de an se transmite din generație în generație", a comunicat Mihai Dogot, membru al Ansamblului Folcloric „ Oleandra”



"Mie îmi place să cânt, bunelul meu și străbunelul meu a fost tot în colective muzicale și îmi place să promovez tradițiile neamului meu", a mai adăugat bărbatul.



Bărbații spun că așteaptă cu nerăbdare sărbătorile de iarna ca să-și bucure consătenii. Ceata de urători a ajuns și la casa primarului comunei Țipala.



"Sunt niște tradiții naționale pe care ar fi păcat dacă noi nu le-am înmulți, nu le-am transmite din generații în generații și ceea ce-i specific pentru țara noastră, pentru națiunea noastră ca aceste tradiții să le înmulțim și să le respectăm", a declarat Iurie Castraveţ, primarul comunei Țipala, raionul Ialoveni.