Cete de urători şi semănători din ansamblul Busuioc au venit cu ursul în platoul Publika TV

A mai trecut un an, cu bune şi cu rele şi am păşit împreună în prima zi din 2018, pe care am întâmpinat-o alături de familie şi prieteni cu speranța că vom avea parte de un an mai bun.

Tradiţional, astăzi moldovenii primesc în case cete de urători şi semănători. Primii care au pășit pragul televiziunii noastre au fost elevii de la liceul Mihai Viteazul din Chișinău.



"Să trăiți! Să înfloriți! Ca merii, ca perii în mijlocul verii! Să fiți tare ca piatra, iute ca săgeata! Tare ca fierul, iute ca oțelul! La anul și la mulți ani!", Ansamblul "Busuioc", conducător artistic Mihai Chiriac.