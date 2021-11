Cetățenii sunt dezamăgiți de creşterea preţului pentru căldură. „O să facem datorii ca şi în anii 90”

Creşterea preţului pentru căldură i-a dezamăgit pe majoritatea cetăţenilor. Oamenii spun că vor trebui să intre în datorii, după ce în Capitală agentul termic s-a scumpit cu aproximativ 60 la sută.



''Foarte greu o să fie, eu am două mii. Din două mii ce trebuie să achit? Bine că eu mai lucrez, dar cei care nu lucrează?''



''O să facem datorii ca şi în anii 90, aşa şi o să facem încet.”



''Cum să facem? O să plătim câte oleacă, câte puţin.''



''Este foarte rău, pentru pensionari sunt nişte sume enorme.''



Și locuitorii municipiului Bălți vor achita cu aproximativ 550 de lei mai mult, după ce pentru CET-Nord a fost stabilit un preț de 1.742 de lei pentru o gigacalorie.



''Vom economisi, vom încerca cumva să supravieţuim. Conducerea trebuie să se gândească.''



''Probabil cel mai greu le va fi, ca de obicei, celor care au venituri mai mici şi, bineînţeles, pensionarilor.''



''E foarte rău că avem aceste scumpiri. Dacă ar fi 10 % sau 20 % încă nu ştiu, dar 60 % este ne neînchipuit.''



Oamenii spun că au făcut deja şi calculele şi îi sperie sumele pe care vor trebui să le scoată din buzunar.



''În an plăteam 700 şi ceva, dar anul ăsta mă strânge în spate, spun că de două ori mai multă o să fie.''



''Nu ştiu, idee nu am, e foarte greu, e complicată situaţia, nici nu ştiu pe cine de învinuit.''



''Atâta timp cât e cald, e bine. Dar pe urmă? Nu ştiu, vom trăi şi vom vedea.''



Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat cererea Termoelectrica de majorare a tarifului. Astfel, în Capitală o gigacalorie va costa 1 772 de lei, fără TVA, ceea ce înseamnă o creştere a tarifului cu 650 de lei. Şi consumatorii care beneficiază de agent termic de la Termogaz Bălți vor achita 1772 de lei, în loc de 1083 de lei, cum era până acum.

Cu peste 700 de lei mai mult pentru o gigacalorie vor plăti și locuitorii din Comrat şi Găgăuzia, după ce pentru Comgaz-Plus și RTC Comrat au fost aprobate tarife de 2151 și, respectiv, 1907 lei. Au fost majorate și tarifele pentru furnizorii mai mici, precum Apă Canal Chișinău și Servicii Comunale Glodeni care, din întâi noiembrie, vor avea tarife de 1816 și, respectiv, 1637 de lei pentru o gigacalorie.

Guvernul a anunţat anterior că va compensa două treimi din costul majorat din prima gigacalorie, dar nu mai mult de 450 de lei. Potrivit ANRE, noile tarife intră în vigoare din întâi noiembrie.