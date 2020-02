Cetăţenii, REVOLTAŢI că salariile deputaţilor s-au MAJORAT: Asta-i o prostie mare

Vestea că deputaţii primesc salarii mai mari cu 4.000 de lei din ianurie i-a revoltat pe cetăţeni.

Oamenii sunt indignaţi şi spun că aleșii poporului nu merită aceste majorări, deoarece nu fac nimic pentru popor, asta în timp ce oamenii de rând sunt nevoiți să se descurce cu salarii şi pensii de mizerie:



"Suntem de râsul lumii, râd toţi de noi. Soţiile sunt nevoite să lucreze pe la italieni.

- Care patru mii de lei lor mărire? Dar la oameni?"



"Am muncit peste hotare ca să fac un viitor la copii, iar acum sunt bolnav. Ce să fac? Eu mă duc în mormânt, dar Dodon e fericit! Hai că eu, soţia, am fost peste hotare. Dar care n-au, mor de foame. Asta-i o prostie mare".



"Şi-au majorat pentru dânşii. Ei ar trebui să se gândească şi la oameni, nu numai la dânşii. Mănânci mai puţin şi te descurci şi cu patru mii de lei. Dar poţi nici să nu-i faci aceştia patru mii".



"Nu fac nimic acolo, stau numai şi dorm".



"Ei la noi nu se gândesc, doar la dânşii, pe noi nu ne socot că suntem şi noi oameni. Ne socot de robi, dar ei îs boieri. Eu primesc doar o mie de lei salariu, îs paznic. Îmi plătesc comunalele şi restul mai împărţim la sare, la zahăr, la ceai."



"Am o pensie de 600 de lei şi moşneagul meu are 200. Noi cu ce trăim? Dar ei au câte 15-20 de mii. Numai Dumnezeu ştie cum trăim, tare greu. Eu aş fi milionar, dacă aş câştiga 11 mii, aş trăi.... Aceştia sunt bani. Să am eu 11 mii şi moşneagu 11 mii, mi-aş lua o căruţă cu cai".



"Foarte rău, noutatea asta cu leafa la deputaţi. Nu meritau deloc. Noi avem salarii mici, dar ne descurcăm aşa cu puţinul care-l avem".



"Ei nu au nevoie de pensionari, bătrânii noştri mor de foame. Lor şi-au majorat salariul cu patru mii de lei, dar pensionarii tot cu 800 de lei trăiesc".



"Dreptate nu mai găsești, ei între ei acolo fac ce vor, dar moldoveanul nostru… trebuie răscoală".



"Şi la noi s-a ridicat cu 200 de lei, le doresc să aibă sănătate mai departe, dar să nu ajungă nici ei la pensie cum nu ajungem noi. Aşa să trăiască. Ei pentru ei ridică, dar pentru oamenii de la ţară care muncesc toată viaţa, nimic".

