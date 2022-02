Cetăţenii din Ucraina au fost treziți în zorii zilei de sunetele sirenelor și a exploziilor. Oamenii sunt confuzi

Cetăţenii din Ucraina au fost treziți de sunetele sirenelor și a exploziilor. Oamenii din diferite colțuri ale țării vecine au postat încă de dimineață imagini video cu atacurile de rachetă. Panicați, aceștia au făcut cozi la benzinării, în magazinele alimentare, iar alții și-au luat lucrurile necesare și au fugit din țară."Ne aflăm în Belyaevka, la granița cu regiunea transnistreană. Suntem cu toții calmi și liniștiți. Există o agitație la benzinării și în magazine. Mulți încearcă să retragă banii de pe carduri. Se tem că, dacă internetul se va deconecta, atunci nu vor avea bani în numerar.”, a declarat Vladimir Kukușkin,locuitor din Odesa.În Odesa este activă apărarea antiaeriană."Am sunat la cei din Odesa. S-au auzit două sau trei explozii, dar nu se știe unde s-au produs și ce era asta. Puteți auzi că acționează apărarea antiaeriană. Se pare că o dronă încearcă să doboare sau să îndepărteze avioanele, dar acolo lucrează apărarea antiaeriană.", a declarat Vladimir Kukușkin,locuitor din Odesa.Un alt locuitor din Odesa ne-a povestiti că unii cetățeni încearcă să-și continue viața în mod obișnuit."M-am trezit din cauza că pe telefon au început să vină mesaje despre faptul că dimineața au avut loc explozii, undeva la ora 5, după ora 5 dimineața. Am făcut o plimbare și am văzut că e liniște. Dimineața, când am venit la serviciu, am auzit diferite informații despre presupuse explozii, dar nimic nu era clar. ”Un alt locuitor din Odesa ne-a transmis un mesaj în care spune că situația din oraș este tensionată."Mulți oameni nu au mers la muncă, copiii fac lecții în regim online, iar grădinițele nu lucrează. Acum vreo douăzeci de minute a avut loc o explozie, au aruncat în aer Garda Națională. Se vede și acum fumul.", a declarat Elena Talalaeva, locuitor al orașului Odesa.Situația e aceeași și în Capitala Ucrainei. Oamenii sunt confuzi și fac provizii de alimente."Oamenii sunt panicați, au făcut cozi în magazine, la bancomate, benzinării. Eu vreau să împrumut de la cineva o mașină, să-mi duc familia din oraș și să revin la Kiev.", a declarat Konstantin Gaidaenko,locuitor al orașului Kiev.Mulți oameni își evacuează de urgență copiii. Dmytro Șerembey din Kiev a făcut acest lucru acum câteva zile."Fiii mei nu sunt la Kiev, voi vorbi cu ei în 30 de minute. Avem un sistem de comunicare cu ei la fiecare trei ore. Ei sunt în orașul Cernăuți, la 30 de kilometri până la graniță. Asta este o zonă de securitate care-mi convine.", a declarat Dmitrii Șerembiev, locuitor al orașului Kiev.