Cetatea Soroca, luată cu asalt. Zeci de oameni au stat la coadă pentru a se imuniza

Maraton de vaccinare la Cetatea Soroca. Zeci de localnici au stat la coadă cu mult înainte de a se deschide punctul mobil de imunizare. Mulți dintre ei au optat pentru vaccinul american Johnson & Johnson pe motiv că se administrează într-o singură doză."Noi când ne-am parcat la 09:30 erau deja 100 de oameni în rând.""O doză asta e una, dar ele toate sunt bune şi m-am decis pentru că e o doză şi am primit şi certificatul deodată, tare comod, bravo băieţii."Oamenii spun că au ales să se imunizeze la punctul mobil, deoarece centrul de vaccinare din localitate nu lucrează duminica."Dacă s-au vaccinat medicii, care sunt în domeniul medical şi noi ştim mai puţin, cred că trebuie să urmăm sfatul medicului că nu o să ne ducă ei în eroare."Procesul de imunizare este asigurat de 16 studenţi voluntari din cadrul Universităţii de Stat de Medicină "Nicolae Testimiţeanu". Organizatorii susţin că au suficiente doze de AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm şi Johnson & Johnson, iar în caz de necesitate stocul va fi suplimentat. Numai în primele două ore la Soroca s-au vaccinat peste o sută de persoane."Sunt organizate două fluxuri de vaccinare şi ne bucurăm că este un interes sporit faţă de vaccinare", a declarat secretarul de stat la Ministerul Sănătăţii, Denis Cernelea.Şi la Universitatea de Stat de Medicină "Nicolae Testimiţeanu" a fost aglomeraţie la rapelul cu AstraZeneca."Să nu îmbolnăvim copiii, nepoţii şi să fim protejaţi. - Ce vârstă aveţi? - Eu 75 de ani, moșneagul meu 81, flăcăi suntem."Organizatorii au pregătit şi o mie de doze de Johnson&Johnson, iar trei sute au fost epuizate în doar trei ore."Fac Johnson pentru că ăsta e din SUA şi mai mult cred în el. Am auzit că e o singură doză şi ca să nu mai alerg de două ori, aici am făcut şi gata."De la demararea campaniei naţionale de imunizare au fost administrate peste opt sute 60 de mii de doze.