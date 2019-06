"Cernobîlul plutitor". Rusia trimite în larg controversata navă Akademik Lomonosov (VIDEO)

O centrală nucleară plutitoare denumită Akademik Lomonosov va fi remorcată, luna viitoare, prin Ruta Maritimă de Nord până în Orientul Îndepărtat, ca parte a ambiţiei Rusiei de a aduce energie electrică în acea regiune cu mari bogăţii minerale, relatează site-ul postului CNN, citează mediafax.ro.

Platforma de 144 de metri lungime, pictată în culorile steagului Rusiei şi care a fost construită în aproape două decenii, urmează să ajungă în oraşul-port Pevek, aflat la aproximativ 6.437 de kilometri de Moscova.

Aceasta va furniza electricitate construcţiilor şi companiilor care extrag hidrocarburi şi pietre preţioase din regiunea Ciukotka, ceea ce a provocat îngrijorări politice în Statele Unite, care se tem că centrala va servi ambiţiilor preşedintelui Vladimir Putin.

Admiral Lomonsov va fi cea mai nordică centrală nucleară operaţională din lume şi reprezintă un element esenţial de dezvoltare a economiei regionale. Aproximativ două milioane de ruşi locuiesc în apropierea coastei arctice, în mai multe localităţi şi oraşe, inclusiv în Pevek.

Conceptul unui reactor nuclear staţionat în Oceanul Arctic a atras critici din partea ecologiştilor. Greenpeace numeşte platforma "Cernobîl pe gheaţă" sau "Cernobîl plutitor".

Rosatom, compania de stat responsabilă de proiectele nucleare din Rusia, este împotriva unor astfel de descrieri, susţinând că aceste critici sunt nefondate.

