Ceremonii la " Eternitate". Igor Dodon: Azi sunt 75 de ani de la eliberarea de fascism

Embed:

Reprezentanţii câtorva partide în frunte cu şeful statului, Igor Dodon, şi cu preşedintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, au depus, astăzi, flori la Complexul Memorial " Eternitate". Ei susţin că au marcat 75 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupaţia fascistă. Participanţii au ţinut un minut de reculegere şi i-au pomenit pe cei căzuţi în cel de-al doilea Război Mondial.



Preşedintele ţării, Igor Dodon, susţine că ieri 23 august nu a respectat ziua de doliu dispusă de premierul Maia Sandu. Şi asta pentru că, spune Dodon, ziua de doliu poate fi instituită doar printr-un decret prezidenţial. În schimb, pentru şeful statului, ziua de 24 august are o semnificaţie deosebită.



"Eu consider că aceasta este o sărbătoare importantă pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova. Noi trebuie să facem tot posibilul să transmitem această memorie şi următoarelor generaţii.", a spus Igor Dodon, preşedintele ţării.



Mulţi dintre cei care au venit la eveniment s-au îmbrăcat în uniforme militare sovietice.



"Suntem obligaţi să depunem flori pentru cei care au căzut în acest război."



"Este cea mai bună zi în care poţi nu doar să vii aici şi să te închini, dar şi să-ţi aminteşti toată viaţa pentru că noi trăim datorită celor care au murit."



"Cu nepoţii am venit astăzi să ne facem datoria în faţa celor care au căzut în perioada aceea."



La Complexul Memorial " Eternitate" a venit şi liderul formaţiunii "Partidul Nostru", Renato Usatîi, împreună cu membrii şi simpatizanţii partidului.



"Pentru mine şi pentru toţi cetăţenii acestei ţări această zi trebuie să fie importantă pentru că azi trăim în pace datorită acelor oameni care au murit.", a spus Renato Usatîi, liderul "Partidului Nostru".



Printre cei care au depus astăzi flori s-a numărat şi fostul preşedinte Vladimir Voronin, care însă nu a făcut declaraţii pentru presă, şi deputaţi din Partidul Şor.