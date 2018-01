CEREMONII DE BOBOTEAZĂ. Preoţii sfinţesc apa şi împart agheasma mare

Ceremonii de Bobotează au fost organizate şi în România. Patriarhul Daniel a oficiat slujba de la Catedrala Patriarhală din Bucureşti.

De asemenea, pe malul mării în judeţul Constanţa, zece mii de credincioşi s-au adunat la serviciul divin ţinut de Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, care, conform tradiţiei, a aruncat trei cruci în mare. Acestea au fost recuperate de cei mai curajoşi tineri.



"Pot să spun că este o onoare pentru mine să ţin crucea în mână. Asta mi-am dorit."



Apoi, oamenii au stat la coadă pentru a primi apă sfinţită.



Şi în capitala Greciei, sute de oameni s-au adunat într-un cartier de pe malul mării pentru a lua parte la ritualul aruncării crucii.



"Am sărit în apă să prind crucea de mai multe ori în ultimii ani, dar acum am prins-o pentru prima dată. Ma simt împlinit şi le doresc tuturor sănătate, fericire şi binecuvântare."



"Eu sar în apă în fiecare an să prind crucea. Cred că e o zi importantă pentru toţi creştinii."