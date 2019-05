CEREMONIE DE ÎNCORONARE. Cine e noul rege al Thailandei

foto: publika.md

Thailanda scrie istorie. A început ceremonia de trei zile de încoronare a regelui Rama al X-lea, în vârstă de 66 de ani. Noul deţinător al tronului, cu numele real Maha Vajiralongkorn, a ajuns la palat cu o limuzină de un galben pal, apoi a intrat în templu şi s-a închinat. Abia după aceea a început ritualul de purificare. S-a uns cu uleiuri, apoi cu apă colectată din peste o sută de izvoare din întreaga ţară, din opt direcţii cardinale. Procesiunea a fost însoţită de muzică la tobe, scoici şi alte instrumente.



Coroana pe care a purtat-o noul rege pe cap cântăreşte peste şapte kilograme de aur şi diamante şi are peste două secole vechime. Totodată, în semn de salut pentru monarh, în faţa Palatului din Bangkok au fost trase tunuri.



Temperaturile de 33 de grade Celsius nu au fost un impediment pentru cetăţenii thailandezi să vină în faţa Palatului Regal în timpul ceremoniei de încoronare. Oamenii au purtat maiouri galbene, culoare asociată cu regalitatea. Aşa cum era de aşteptat, au trecut prin filtre de securitate.



"Sunt foarte emoţionant. Îmi doresc foarte mult să văd procesiunea, decorurile şi să fiu alături de regele Rama al X-lea."



"Mi-am planificat să vin aici cu mult timp înainte. Am privit ştirile şi am văzut când va avea loc încoronarea şi numirea reginei."



Evenimentul fastuos, care include tradiţii budiste şi hinduse va dura trei zile. Mâine, regele Rama va face o plimbarea în jurul Bangkok, iar luni va apărea la balconul Palatului Regal. Pentru încoronarea grandioasă a regelui, primul eveniment de acest gen în Thailanda după șapte decenii, s-au investit zeci de milioane de dolari. Ceremonia a fost tergiversată mai mult de doi ani. În acest timp, poporul a ţinut doliul fostului rege, tatăl lui Maha Vajiralongkorn, care a deţinut coroana mai bine de 70 de ani. Câteva zile înainte de a urca pe tron, regele Rama al X-lea, devenit monarh constituţional încă din 2016, s-a căsătorit cu fosta adjuncta echipei sale personale de securitate, acordându-i titlul de Regina Suthida. Aceasta este al patrulea mariaj al lui. DIn căsătoriile anterioare, el are şapte copii.