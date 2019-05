Ceremonia dedicată Zilei Internaționale a Trupelor ONU (FOTOREPORT)

Şi-au riscat viaţa pentru pacea şi liniştea în lume. Este vorba despre militari moldoveni, care de 16 ani, participă la misiuni de pacificare ONU, în zonele de conflict.

Cu această ocazie, Ministerul Apărării a organizat o ceremonie dedicată Zilei Internaționale a Pacificatorului Organizației Națiunilor Unite, în cadrul căreia mai mulți militari ai Armatei Naționale, au primit onoruri. Printre bravii pacificatori sunt și femei.

Locotenent colonelul Andrei Șram activează de 20 de ani în Armata Națională. Cu doi ani în urmă, acesta a participat la misiunea de menținere a păcii în Republica Centrală Africană, unde s-a aflat timp de un an. Bărbatul a fost angajat ca observator militar, iar cel mai greu i-a fost despărțirea de familie.



”Misiunea a noastră principală cu echipa a fost patrularea pentru dobândirea informației în legătură cu starea securității în țară, fiindcă acolo merge un război între musulmani și creștini”, a spus militarul pacificator ONU, Andrei Şram.



Printre pacificatorii care participă la misiunile internaţionale sunt şi femei. Maiorul Elena Milcenco, s-a aflat în misiune timp de 15 luni, în Republica Centrală Africană.



”Am fost și atacați de combatanți, am nimerit în ambuscadă, chiar în brațele mele a murit o fetiță de doi ani”, a spus militarul pacificator ONU, Elena Milcenco.



Femeia a revenit în țară anul acesta, iar misiunea pe care a avut-o a fost o adevărată lecție de viață, spune ea.



”Când m-am întors acasă și când îmi aduc aminte de ceea ce a fost acolo, în Africa, îmi dau seama că a fost pericol de moarte, dar atunci nu-mi dădeam seama, nu realizam, doar știam că am anumite obligațiuni de serviciu pe care trebuie să le execut”, a spus militarul pacificator ONU, Elena Milcenco.



Din 2003, țara noastră a participat la operațiuni de menținere a păcii ONU, în: Liberia, Coasta de Fildeș, Sudan, Georgia dar și Kosovo.



”Acest lucru demonstrează mai mult ca orice, angajamentul important al Republicii Moldova pentru pacea și securitatea din întreaga lume. Moldovenii curajoși participă sub drapelul ONU în aceste operațiuni și ei contribuie prin eforturile lor în fiecare zi la desfășurarea acestor operațiuni. Își pun viața și sănătatea în pericol pentru a proteja civilii de violență”, a spus militarul pacificator ONU, Elena Milcenco.



”O prioritate a noastră este să restabilim prestigiul și atractivitatea profesiei de militar, care să fie și mai mult implicat în misiunile de pacificare ONU și scopul este unul, Republica Moldova să detașeze nu militari împarte, dar să detașeze contigente în aceste misiuni”, a spus reprezentanta ONU în Republica Moldova, Rita Columbia.



În prezent, 12 ofițeri ai Armatei Naționale, printre care două femei, se află în misiuni de menținere a păcii sub egida ONU în: Republica Central Africană, Kosovo, dar și în cadrul Departamentului ONU pentru operațiuni de menținere a păcii din New York, SUA.