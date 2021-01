Ceremonia de învestire a preşedintelui Joe Biden: Emisiunea ''Celebrating America'', marcată de interpretări spectaculoase (VIDEO)

Emisiunea de televiziune "Celebrating America", difuzată miercuri seară în Statele Unite la finalul evenimentelor care au marcat ceremonia de învestitură a preşedintelui Joe Biden, a inclus o serie de interpretări spectaculoase - susţinute de artişti de seamă precum Bruce Springsteen, John Legend, Foo Fighters, Demi Lovato, Justin Timberlake şi Katy Perry -, discursuri emoţionante - rostite de Joe Biden, Kamala Harris, Barack Obama, George W. Bush şi Bill Clinton -, dar şi câteva momente considerate mai puţin reuşite din punct de vedere artistic - precum cele susţinute de Jon Bon Jovi, Tim McGraw şi Tyler Hubbard -, care au fost criticate şi ironizate pe reţelele de socializare, scrie agerpres.ro.

Ceremoniile organizate cu ocazia învestiturii preşedintelui Joe Bien s-au încheiat în noaptea de miercuri spre joi cu o emisiune TV specială, intitulată "Celebrating America", al cărei prezentator principal a fost actorul Tom Hanks. Emisiunea a inclus discursuri rostite de Joe Biden şi de Kamala Harris, dar şi numeroase interpretări artistice. Această emisiune, cu o durată de 90 de minute, a fost difuzată de majoritatea posturilor TV americane, dar şi pe Facebook, Twitter, YouTube şi alte platforme de streaming.

Show-ul, la care au participat numeroase vedete din industria de divertisment americană, filmate în diverse oraşe din Statele Unite, a avut loc într-un format virtual din cauza pandemiei de COVID-19 şi a început cu un moment artistic susţinut de Bruce Springsteen, care a interpretat o versiune acustică a cântecului "Land of Hope and Dreams" în faţa Lincoln Memorial din Washington.

Preşedintele Joe Biden a fost filmat în timp ce a susţinut un discurs la Lincoln Memorial din Washington, iar această secvenţă a fost difuzată în cadrul emisiunii "Celebrating America". În acelaşi spaţiu emblematic pentru capitala americană, Comitetul de Învestitură a aprins miercuri 400 de lampioane în memoria celor 400.000 de persoane care au murit de COVID-19 în Statele Unite.

"Mă simt plin de umilinţă când stau aici, lângă statuia lui Lincoln", a declarat preşedintele Biden în secvenţa inclusă în "Celebrating America". El a subliniat încă odată nevoia de unitate a poporului american.

"Nu am fost niciodată mai optimist pentru America decât sunt în această zi. Datorită vouă, democraţia a învins. Acesta a fost motivul pentru care eu şi Jill, Kamala şi Doug am vrut să ne asigurăm că ceremonia noastră de învestitură să nu fie despre noi, ci despre voi, poporul american", a adăugat preşedintele Biden.

"Povestea Americii nu depinde de unul dintre noi, nu depinde de unii dintre noi, ci depinde de noi toţi, de poporul american. Aceasta este sarcina care ne aşteaptă, este singura cale pentru a ieşi din întunericul care ne înconjoară", a mai spus Joe Biden.

A urmat rockerul Jon Bon Jovi, care a interpretat un cover din repertoriul celebrului grup britanic The Beatles - "Here Comes The Sun" -, prin care artistul originar din New Jersey a dorit să transmită naţiunii americane un mesaj de unitate şi de speranţă. Interpretarea lui a fost criticată însă pe reţelele de socializare, fanii reproşându-i starului rock faptul că a cântat un cover, nu o piesă din repertoriul trupei Bon Jovi.

Cu ajutorul celor două coprezentatoare ale sale, actriţele Eva Longoria şi Kerry Washington, prezente în două studiouri de televiziune, show-ul a inclus însă multe alte momente artistice apreciate de telespectatori, susţinute de Justin Timberlake şi Ant Clemons - care au interpretat din Memphis melodia "Better Days" -, trupa Foo Fighters - care a interpretat din Los Angeles piesa "Times Like These", dedicată corpului profesoral din Statele Unite -, şi Yolanda Adams, care a cântat "Hallelujah", în memoria victimelor provocate de pandemie.

Kamala Harris, prezentă în faţa Lincoln Memorial din Washington, a rostit la rândul ei un scurt discurs. "Acesta este lucrul pe care eu şi preşedintele Biden vi-l cerem acum: curajul de a vedea dincolo de criză. Să facem ceea ce este dificil de făcut, să facem ceea ce este bun, ceea ce ne uneşte, să credem în noi înşine, să credem în ţara noastră, să credem în ceea ce putem să facem împreună".

Kamala Harris, primul vicepreşedinte american care este femeie şi totodată prima persoană cu origini afro-asiatice desemnată în această funcţie, a adăugat: "În multe feluri, acest moment întruchipează caracterul naţiunii noastre. El demonstrează cine suntem noi, chiar şi în vremuri întunecate. Noi nu doar visăm, ci şi acţionăm. Noi vedem nu doar ceea ce a fost, ci şi ceea ce poate să fie".

După un omagiu adus angajaţilor din sectorul medical, Sandra Lindsay, o infirmieră care lucrează în secţia de terapie intensivă a unui spital din New York, care a fost prima persoană din Statele Unite inoculată cu primul vaccin anti COVID-19 autorizat pe teritoriul american, a rostit un scurt discurs în cadrul emisiunii "Celebrating America".

"Infirmierele îngrijesc mii de pacienţi care suferă de COVID-19 în fiecare zi. Adeseori, noi suntem ultimele persoane care îi ţin de mână pe aceşti oameni. Pandemia şi-a luat tributul", a declarat ea.

Un moment emoţionant a fost şi acela în care a apărut actorul Lin Manuel Miranda, starul şi creatorul musicalului "Hamilton". "Oamenii suferă. S-au întors unii împotriva altora. Aceste lucruri ne-au rănit şi situaţia a devenit mai dificilă. Nicio poezie, nicio piesă de teatru şi niciun cântec nu pot să descrie pe deplin ceea ce am suferit. Istoria ne spune să nu avem speranţe atunci când ne aflăm pe marginea unui mormânt. Dar, apoi, odată într-o generaţie, un val al dreptăţii se ridică. Iar speranţa şi istoria devin din nou concordante", a declarat starul american.

Barack Obama, George W. Bush şi Bill Clinton au transmis un mesaj comun. "Evident, pentru mine a existat o motivaţie personală să îl văd pe fostul meu vicepreşedinte (Joe Biden, n.r.) devenind cel de-al 46-lea preşedinte american. Să o văd pe Kamala Harris devenind prima femeie care ocupă funcţia de vicepreşedinte", a declarat Barack Obama. "Dar, într-un registru mai larg, cred că aceste ceremonii de învestitură reprezintă un semnal al unei tradiţii ce constă în transferul pacifist al puterii, care are o vechime de peste două secole în ţara noastră", a adăugat Barack Obama.

"Cred că americanii îi iubesc pe vecinii lor, aşa cum le place să fie şi ei iubiţi la rândul lor. Mare parte din divizarea care a marcat societatea noastră se va încheia", a spus George W. Bush.

"Fiecare dintre noi trebuie de acum să coboare de pe propriul piedestal şi să îşi îndrepte atenţia spre prietenii lor şi spre vecinii lor", a declarat Bill Clinton.

Cântăreţul John Legend a interpretat apoi din faţa Lincoln Memorial din Washington o versiune explozivă a celebrului cântec "I'm Feeling Good", prin care artistul a dorit să transmită publicului american un mesaj de optimism. Evoluţia cântăreţului american a fost lăudată pe reţelele de socializare.

Doi reprezentanţi de prim rang ai muzicii country, Tim McGraw şi Tyler Hubbard - membru al grupului Florida George Line - au interpretat cea mai recentă colaborare a lor, piesa "Undivided", care îi îndeamnă pe toţi locuitorii din Statele Unite să se unească pentru a vindeca rănile din societatea americană. Deşi au apreciat ideea aflată în spatele acestei colaborări muzicale, au existat şi câteva voci în spaţiul public care au afirmat că acest moment a fost mult prea liniar din punct de vedere artistic şi a fost catalogat "cel mai rău single din istoria muzicii country".

Demi Lovato, prezentă într-un studio de televiziune din Los Angeles, a interpretat o versiune proprie a cântecului "Lovely Day", o piesă din repertoriul cântăreţului R&B Bill Withers. Artista a fost lăudată pentru interpretarea ei plină de energie.

Ultimul moment artistic al show-ului a fost asigurat de cântăreaţa Katy Perry, care a interpretat cântecul "Fireworks" în faţa Lincoln Memorial din Washington. În imaginile de fundal putea fi văzut celebrul Obelisc din Washington.

Emisiunea "Celebrating America" s-a încheiat cu un uriaş foc de artificii, care a fost urmărit de la Casa Albă de Joe Biden şi Kamala Harris, alături de familiile lor.

Miercuri după-amiază, ceremonia de depunere a jurământului de către preşedintele şi vicepreşedintele Statelor Unite a inclus şi interpretări artistice asigurate de Lady Gaga, Jennifer Lopez şi Garth Brooks. În cadrul evenimentelor organizate pe parcursul zilei de miercuri s-a aflat şi o paradă virtuală, ce a marcat reunirea trupei New Radicals, care a interpretat cântecul ce a făcut-o celebră, "You Get What You Give".