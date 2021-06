Cereau până la o mie de euro pentru a oferi ajutor la examenele auto. Schema criminală, inspirată dintr-un film celebru

Aproximativ 20 de persoane ar fi fost ajutate să susţină examenele auto de membrii unei grupări criminale, care i-ar fi asigurat că au influenţă asupra specialiștilor ASP. Potrivit Serviciului de Informații și Securitate, pentru serviciile prestate bănuiții ar fi cerut între 500 și o mie de euro. SIS a publicat şi imagini cu mărturiile victimelor. Oamenii au povestit în detalii cum funcţiona schema ilegală.



"Am apelat la Valeriu, așa s-a prezentat, căruia i-am predat suma de o mie de euro în raionul Telenești, pe şosea, direcția spre Bălți. Am fost contactat de o persoană necunoscută că trebuie să mă prezint pentru susținerea examenului."



Cei care acceptau serviciile grupării, erau echipați cu tehnică specială şi primeau răspunsurile corecte de la distanţă. Planul se desfăşura la fel ca scenariul celebrului film rusesc "Operaţia "Î" şi peripeţiile lui Şurik".



- Unu, doi, trei! Probă de sunet. Constantin, cum se aude? Trei, doi, unu, alo!

- Ce aţi păţit?

- Mă doare urechea.

- Asta nu vă deranjează?

- Nu, domnule profesor. Dimpotrivă, mă ajută. Niciun zgomot nu-mi distrage atenţia.

- Iar floarea ce legătură are? Aveţi vre-un motiv de sărbătoare?

- Examenul este mereu pentru mine un prilej de sărbătoare, domnule profesor.



În urma investigaţiilor, opt persoane au fost reținute în flagrant delict, iar Agenţia Servicii Publice precizează că printre ei nu sunt angajați din cadrul instituţiei.



- Câte persoane ați ajutat să-și ia permisele?

- Eu nu i-am numărat.

- Dar aproximativ?

- Aproximativ 20.

- În ce perioadă?

- În decurs de o lună.



Oamenii legii i-au încătuşat pe cei, asupra cărora a fost depistată tehnica specială.



- Ce-aţi păţit?

- Aud pocnituri în ureche.

- Ai, ai, ai. Deci, pentru ingeniozitate vă pun nota 5, dar pentru cunoașterea disciplinei - zero!



Oamenii legii sunt în proces de identificare și a altor persoane implicate în schemă. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă amendă de până la 200 de mii de lei sau închisoare de până la șase ani.