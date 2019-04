Cercetătorii vor studia îmbătrânirea şi bolile în spaţiu, cu ţesuturi umane realizate în 3D

Obiectivul este de a le trimite pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) pentru a fi obţinute informaţii care "vor accelera dezvoltarea de tratamente pentru calculi renali, artrită şi alte afecţiuni prezente pe Terra", potrivit National Institute of Mental Health (NIMH) din SUA.NIMH notează că ţesutul plămânului trimis în spaţiu va ajuta cercetătorii "să exploreze modul în care corpul combate infecţiile". Agenţia federală precizează că este vorba de modele miniaturale şi în trei dimensiuni - un rezultat al bioingineriei.Obiectivul, notează ei, este de a crea platforme de ţesuturi şi organe în aceste cipuri care vor fi trimise la ISS National Laboratory pentru ca "oamenii de ştiinţă să înţeleagă mai bine rolul microgravitaţiei asupra sănătăţii umane şi bolilor şi a utiliza aceste informaţii pentru îmbunătăţirea sănătăţii oamenilor".Cercetarea face parte din programul Center for the Advancement of Science in Space, care face parte din NIMH.În 2016, Centrul a anunţat ultimele progrese în ingineria ţesuturilor şi microfabricaţiei pentru a crea platforme de ţesuturi şi organe în cipuri care imită fiziologia umană în mediul extrem al spaţiului. Acest material va fi trimis la bordul Falcon 9, care este deja folosită pentru transportarea de echipamente şi alimente pe ISS.