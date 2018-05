Cercetătorii britanici au creat un nou test pentru depistarea alergiei la alune

, scrie agerpres.ro. Alunele sunt cauza cel mai des întâlnită a anafilaxiei alimentare sau a reacţiei alergice severe, iar cazurile de alergie în rândul copiilor au crescut brusc în ultimii ani. Food Standards Agency din Marea Britanie estimează că unul din 55 de copii are alergie la alune.În contrast cu testele cutanate existente sau alte teste de sânge care produc un număr ridicat de rezultate fals pozitive, noua metodă de diagnosticare are o rată de precizie de 98%, au precizat joi cercetătorii din cadrul Medical Research Council (MARC).Testele actuale, folosite de decenii, au la bază identificarea anticorpilor, dar nu pot distinge între sensibilitate şi adevărata alergie alimentară.În consecinţă, medicii trebuie să realizeze teste suplimentare pentru confirmarea alergiilor în cadrul cărora pacienţii, aflaţi sub monitorizare medicală, primesc progresiv cantităţi din ce în ce mai mari de alune, un proces care poate, la rândul său, provoca declanşarea şocului anafilactic.Aceste teste necesită prezenţa unui alergolog şi a unor asistente de specialitate şi costă aproximativ 1.000 de lire sterline. Noul test de sânge este de cinci ori mai ieftin.Conducătoarea studiului, Alexandra Santos, cercetătoare şi specialistă în alergologie infantilă la King's College London, crede că noul test nu doar că va face economii, dar va reduce la jumătate testele stresante care presupun ingerarea alimentelor potenţial alergenice.Dezvoltarea noului test vine ca urmare a progreselor în domeniul ştiinţei care permit detectarea semnalelor biologice din mostre de sânge de dimensiuni mai mici decât până acum.''Tehnologia a evoluat. Acum avem metode mai bune de a analiza celulele responsabile cu imunitatea şi de a vedea cum răspund'', a spus Santos.Noua metodă de testare se concentrează asupra mastocitelor, care joacă un rol esenţial în declanşarea simptomelor alergiilor, cum ar fi reacţii cutanate sau constricţia căilor respiratorii.Într-un studiu la care au luat parte 174 de copii, publicat în Journal of Allergy and Clinical Immunology, Santos a demonstrat cum noul test a identificat în detaliu severitatea alergiilor, pacienţii cu cele mai severe alergii având mastocitele cele mai activate.Echipa de cercetători discută acum producerea testului pe scară largă în parteneriat cu o companie al cărei nume nu a fost precizat. Există planuri ca testul să fie adoptat şi pentru alte alimente precum lapte, ouă, susan sau nuci.În prezent nu există medicamente aprobate pentru alergia la alune, deşi două companii din domeniul biotehnologiei, Aimmune Therapeutics din Statele Unite şi DBV Technologies din Franţa, lucrează fiecare la câte un tratament.Santos crede că noul test de sânge ar putea avea un rol important în monitorizarea răspunsului pacienţilor la astfel de medicamente.