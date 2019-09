Cer să repare şoseaua: Locuitorii din şase sate din raionul Căuşeni au blocat un drum naţional

foto: publika.md

Locuitorii din şase sate din raionul Căuşeni au blocat un drum naţional pentru a se face auziţi. Oamenii au lansat un nou apel disperat către autorităţi, cărora le cer să repare şoseaua. Ei spun că aceasta a ajuns în stare deplorabilă, iar iarna se pomenesc rupţi de lume, pentru că utilajele pentru deszăpezire nu pot ajunge acolo.



Timp de aproape o oră, nicio maşină nu a putut trece pe drumul care uneşte localităţile Ciufleşti, Chircăieştii-Noi, Căinari, Taraclia, Baimaclia şi Batîr.



"Noi am blocat drumul, pentru că vrem să ni-l facă. Nimeni nici nu vrea să ne vadă, nici să ne audă."



Acum o lună, locuitorii acestor sate au mai protestat în mijlocul drumului, dar fără să-l blocheze. Atunci, ei au cerut Ministerului Economiei şi Infrastructurii să ia atitudine şi să aloce bani pentru reparaţie.



"Vrem şi noi drumuri bune, în fiecare lună suntem nevoiţi să reparăm maşinile. Să vină cineva de la Guvern aici la noi, să vadă. Nimic nu se vede ce fac. Fix pe marginea drumul grădiniţa, stau copiii doar în praf. "



Oamenii intenţionau să lase drumul blocat până la faţa locului va veni vreun reprezentant al autorităţilor. Totuşi, poliţiştii i-au îndemnat să încheie protestul pentru că, altfel, vor fi amendaţi.



"Legislaţia prevede că blocarea intenţionată, nu se admite conform legii. Legislaţia prevede amendă de la 2500 la 5000 mii de lei."

"Noi vrem drumuri bune, nu ne spuneţi ce să facem, de ce nu ne daţi voie să blocăm? Oricum o să facem cum vrem noi, acum îl blocăm pe două ore, pe urmă o să-l blocăm pe mai mult timp", a spus şeful secţiei IP Căşeni, Victor Cuciuc.



Unii şoferi s-au oprit din drum şi s-au alăturat protestului.



" Bine fac că protestează, nimeni nu face nimic pentru acest drum. Se strică toate maşinile. Se strică şi anvelopele, to, foarte greu. "



Alţii însă au făcut scandal pentru că nu au putut trece.



" Ce-i cu voi, am marfă, am peşte în maşină, cum să trec? Îşi bat joc iaca oamenii ăştia de noi că ne-au blocat."



"Suntem foarte supăraţi de ceea ce se întâmplă. Pe 25 august am avut un protest paşnic, organizat foarte bine. Am invitat atunci autorităţile, n-au venit nici unul şi n-au venit cu nicio reacţie", a spus organizatorul, Mihai Nebunelea.



Porţiunea care uneşte cele şase sate din Căuşeni are o lungime de 15 kilometri şi face parte din drumul naţional G-121. Pentru reparaţie ar fi nevoie de aproape 25 de milioane de lei.