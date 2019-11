Cer mai multe autobuze. Locuitorii din Corlăteni și Singureni, nevoiţi să meargă un kilometru pe jos pentru a ajunge la staţie

Se înghesuie în două autobuze pentru a ajunge la muncă sau la şcoală. Vorbim despre locuitorii satelor Corlăteni și Singureni, care fac naveta zilnic spre Bălţi. Oamenii se plâng că în orele de vârf abia de prind un loc în transportul public, care mai şi circulă după un program haotic.

Dacă până ieri, călătorii erau aduşi doar până la sensul giratoriu de la intrarea din Bălţi şi erau nevoiţi să meargă aproape un kilometru pe jos până la prima staţie de transport public, astăzi, ambele rute i-au dus până la destinaţie.



Cele două sate sunt la o distanţă de circa 10 km de orașul Bălți. Astfel, majoritatea locuitorilor au un loc de muncă în oraş și fac naveta zilnic, de ani buni. Oamenii sunt nemulțumiți de condițiile în care sunt transportați. Cele două rute care merg spre Bălți sunt arhipline în orele de vârf. Mai mult decât atât, acestea nu au un orar fix.



"Până în marginea orașului. E foarte greu. Distanța e mare de la margine până la oprire".



"Ne lasă după pod ori numai trecem podul și gata. Dar noi bătrânii ne duceam cu torbele pline, poate ne cumpărăpm ceva de mâncare că altceva... Și ne lăsa acolo. Le spuneam la șofer, dar el spunea că nu este de vină".



"Undeva apoape un kilometru, dacă nu și mai mult. E foarte greu. Nimeni nu rezolvă, n-are nimeni interes de poporul nostru. Chiar ieri am venit cu sacul în spate".



Întâmplător sau nu, astăzi, când am venit să realizăm un reportaj la acest subiect, şoferii au schimbat o parte din traseu, astfel, oamenii sunt aduşi până la prima staţie de transport public din Bălţi

Meritele şi le atribuie primarul din Corlăteni, care spune că a avut mai multe discuţii cu responsabilii. Funcţionarul spune că problema era un semn rutier, care trebuia mutat din acea intersecţie, pentru că interzicea virarea transportului public spre staţia de aşteptare.



"Noi am întreprins niște măsuri. Am fost eu personal la Ministerul Economiei, avem demersuri la ministerul Afacerilor Interne. Este vorba de acest semn, care trebuie mutat, pur și simplu vreo 300 de metri mai aproape de primul semafor", a spus primarul satului Corlăteni, Anatolie Baciu.



Deocamdată, primăria nu are o soluţie.

În satele Corlăteni şi Singureni locuiesc circa 8000 de oameni.