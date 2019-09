Cer demisia preşedintelui. Donbasket Donduşeni ameninţă că boicoteză noua ediţie de campionat

Foto:bucurestifm.ro

Donbasket Donduşeni, deţinătoarea titlului naţional, ameninţă că va boicota noua ediţie a Campionatului Republicii Moldova de Baschet masculin. Asta se va întâmpla în cazul în care actuala conducerea a federaţiei de profil, în frunte cu preşedintele Alexandru Abramciuc, nu îşi va da demisia. Noul sezon baschetbalistic va începe în noiembrie.



"Preşedintele federaţiei trebuie să dezvolte baschetul, dar nu să-l nimicească. Dacă este să analizăm tot ce s-a întâmplat în timpul mandatului lui Abramciuc, pot să spun că baschetul a degradat considerabil, este practic distrus. Nivelul cade în fiecare an", a spus antrenorul Donbasket Donduşeni, Ruslan Vărzari.



"Acum 2 ani naţionala a participat la Campionatul European. Atunci noi am cucerit titlul şi de la echipa noastră a fost convocat doar un jucător. Cei mai buni baschetbalişti trebuie să fie convocaţi la prima reprezentativă", a menţionat baschetbalistul Donbasket Donduşeni, Eugen Nartov.



A fost creat şi un grup de iniţiativă, care l-a propus în calitate de noul şef al forului naţional pe Iurie Zariţchi, veteran al baschetului autohton.



"Practic trebuie să construim totul de la zero. Este real, deoarece FIBA alocă un număr suficient de bani. Trebuie să lucrăm mult ca din nou să obţinem rezultate. Începem cu copii", a spus baschetbalistul, Iurie Zariţchi.



Contactat de Publika TV Alexandru Abramciuc a refuzat să comenteze acuzaţiile. Mandatul său expiră în luna ianuarie a anului viitor.