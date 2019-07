Cenzură la Primăria Chişinău. Şedinţele operative nu vor mai fi transmise în direct

Cenzură la Primăria Chişinău. Edilul interimar, Adrian Talmaci, a decis ca şedinţele operative să se ţină cu uşile închise, fără accesul presei şi fără a mai fi transmise în direct pe internet. Jurnaliştii vor primi ulterior comunicate cu privire la hotărârile luate. Consilierii municipali nu sunt de acord.



"Din prima impresie, este o decizie absolut nejustificată şi absolut neclară."



"Era mai simplu când presa avea acces la şedinţele operative, pentru că din mass-media foarte repede ne informam şi eram la curent cu ceea ce s-a petrecut."



"Am încercat să luăm o reacţie şi de la alţi consilieri municipali. Socialista Eugenia Ceban a refuzat să comenteze situaţia, iar alţi consilieri nu au fost de găsit nici la telefon, nici în birourile fracţiunilor."



Nici primarul interimar nu a vrut să stea de vorbă cu noi. Adrian Talmaci ne-a spus că este implicat în mai multe şedinţe şi nu poate discuta cu presa. Purtătorul de cuvânt al administraţiei locale spune că pe perioada mandatului actualului primar interimar, jurnaliştii nu vor mai fi primiţi la şedinţe.



"S-a luat o decizie de către conducerea Primăriei. - Pe ce perioadă? - Ţinând cont de perioada de vacanţă, perioada de tranziţie, după care va fi noua administraţie şi se va decide forma acestor şedinţe."



Decizia autorităţilor municipale de a nu mai face publice şedinţele a indignat locuitorii din Capitală, care spun că atât transmiterea on line a întrunirilor, cât şi prezenţa în sală a presei, erau dovezi ale transparenţei deciziilor luate.



"Cum suntem un stat independent, ar trebui să fie acces. Asta este părerea mea. Ar trebui să fie acces la presă peste tot. Acum e totul mort, a murit şi Primăria, adică nu ştiu."



"Nu este bine. Ar trebui să fie deschişi, ca să fie totul clar, tuturor."



"Nu este normal aşa ceva. Ar trebui să fie acces, dar nu sunt la curent cu ceea ce se petrece aici."



"Cred că ar trebui, pentru că atât timp cât şedinţele sunt făcute pentru oameni, pentru cetăţeni, probabil că ar trebuie să aibă acces, oamenii ar trebuie să ştie ce se întâmplă atât în localitatea în care locuiesc, cât şi în ţară."



Serafim Urechean, fost primar al Chişinăului, la iniţiativa căruia şedinţele primăriei au devenit publice, a criticat decizia actualilor edili.



”Se trece la o activitate camuflată, se trece la o activitate netransparentă. Societatea civilă este izolată de activitatea primăriei, organul care l-au ales”.



Şi ONG-urile de media s-au arătat îngrijorate de faptul că presa nu are acces la şedinţele primăriei.

Într-o declaraţie de presă, acestea au calificat drept abuzive asemenea decizii, dat fiind faptul că în cadrul ședințelor operative ale Primăriei se pun în discuție subiecte de interes public, ce vizează direct locuitorii Capitalei.

Astfel, limitarea acestui drept constituie o încălcare gravă, atât a legislației mass-media, cât și a drepturilor fundamentale ale cetățenilor de a fi informați.

În acest context, ONG-urile au făcut apel la Consiliul Municipal al Primăriei Chișinău şi la Congresul Autorităților Locale din Moldova să ia atitudine.



Adrian Talmaci a fost numit primar interimar al Capitalei la începutul lunii iulie, după ce consilierii municipali i-au demis pe Ruslan Codreanu şi pe viceprimarul Nistor Grozavu.