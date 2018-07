Centrul satului Buşăuca prinde culoare. Drumul din localitate, asfaltat: Calitatea e bună, oamenii lucrează cu sârguinţă

Centrul satului Buşăuca din raionul Rezina prinde culoare. Lucrările de reparaţie a unei porţiuni de 1,2 kilometri din drumul principal din localitate sunt pe sfârşite. Artera, reabilitată în cadrul Programului "Drumuri bune pentru Moldova", face legătură cu cele mai importante instituţii din sat, inclusiv cu biserica. Anterior, oamenii mergeau prin noroi spre lăcaş.



"Duminica trecută la biserică, cu zâmbetul pe faţă, mulţi dintre bătrâni care au spus că au ajuns cu mult mai uşor faţă de celelalte zile. Erau ierburi, de 4-5 ori pe vară coseam ierburile ca să nu se împiedice oamenii", a declarat Andrei Perlog, parohul bisericii "Sfinţii Mihail şi Gavril" din satul Buşăuca, Rezina.

Localnicii sunt mulţumiţi că vor avea drum bun:



"E drumul principal şi pentru maşini era greu. Mulţumesc frumos celui care s-a străduit".



"Îmi place, drumul este bun. Cum să nu fiu mulţumit".



"Acum mulţumim, o şosea foarte bună şi oamenii de aici o merită".



"Cum să nu ne pară bine, am ieşit în ghete albe, merg pe asfalt, mă duc la magazin".



Pentru asfaltarea porţiunii de drum s-au cheltuit peste un milion de lei.



"Am mers prin sat, prin instituţiile publice şi foarte apreciat este de către cetăţeni că în sat, în sfârşit, tot ce înseamnă drumul central este asfaltat. Este o calitate bună, lucrează oamenii cu sârguinţă", a menţionat Petru Ştirbate, deputat PDM.



"Acum aş vrea să aduc mulţumiri guvernării şi tuturor celor care au fost implicaţi în acest proces al Programului Drumuri bune, în sfârşit satul nostru are un drum bun", a precizat Vadim Ciobanu, primarul satului Buşăuca, raionul Rezina.



Programul "Drumuri bune pentru Moldova" a fost lansat de Partidul Democrat. În cadrul acestuia, vor fi reparate aproximativ 1.200 de kilometri de drumuri locale. Potrivit estimărilor, costul total al lucrărilor este de 1,6 miliarde de lei.