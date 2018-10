Centrul oraşului Drochia s-a transformat pentru o zi într-un tărâm al tradițiilor

foto: publika.md

Centrul oraşului Drochia s-a transformat pentru o zi într-un tărâm al tradițiilor. 40 de meşteri populari şi-au dat întâlnire la un târg de obiecte artizanale. La eveniment au participat şi doi artişti din România. Participanţii şi-au expus cele mai inedite lucrări, confecţionate din materiale ecologice.



Meşterii au umplut tarabele cu obiecte care mai de care. Anatolie Banaru din Bălţi a adus la târg tablouri pictate pe lemn.



"Din lemn sunt majoritatea, din paie, iată am făcut din covor. Să arat cum a trăit poporul nostru, obiceiurile, interesel", a spus meşterul popular, Anatolie Banaru.



Raisa Lungu din raionul Donduşeni a învăţat să țese covoare încă de la vârsta de cinci ani. Meșterița a adus scoarţe care au aproape 200 de ani, moştenite de la străbunica sa, dar şi unele confecţionate recent.



"Ducem tradiţia din moși strămoşi. Eu m-am născut într-o familie de ţesătorese. Mama spunea învăţaţi ca să vă prindă bine", a spus meşterul popular, Raisa Lungu.



Dănuţ Stan a venit din Botaşani, România. Meşterul popular confecţionează măşti pentru tradiţiile de iarnă. O lucrare costă până la 400 de lei.



"Ca să confecționezi o mască trebuie să ai plăcere, dar şi materiale. Mă duc la stâni, iau pei, le aduc acasă, le pun la uscat, le duc la dubi, nasurile sunt din cor ne vită original, dinţii sunt de por originali, pe care îi pun în detergent şi îi fierb şi după îi pun în clor pentru dezinfectare", a spus meşterul popular, Dănuţ Stan.



Iurie Cucuietu confecţionează diferite obiecte din ceramică, însă cel mai mult se mândreşte cu o colecţie impresionantă de clopoței. Bărbatul este cel care a venit cu iniţiativa de a fi organizat acest eveniment.



"Vând clopoței pentru Crăciun, clopoței aninați cu potcoavă pentru casă.Fusesm în diferite raioane, fusesem în România şi am văzut că sunt promovate tradiţiile şi obiceiurile populare şi am găsit de cuviinţă de ce să nu facem târg şi la noi în oraş", a spus meşterul popular, Iurie Cucuietu.



Vizitatorii au rămas impresionaţi de lucrările expuse.



"Meșterii populari care se stăruie se ne bucure sufletele, sunt nişte lucrări uimitoare, deosebite şi unice probabil şi asta te bucură."



" Totul este frumos."



"Aşa nişte lucruri frumoase, interesante din lemn, din lozie, diferite ii, căciule din cîrlan. "



Târgul Meșterilor Populari de la Drochia a ajuns la a IV-a ediţie.