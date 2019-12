Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor: 60% dintre ghirlandele luminoase sunt periculoase

publika.md

60% dintre ghirlandele luminoase sunt periculoase. Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor-CNPIEC împreună cu studenți și voluntari din capitală au efectuat în perioada 01 - 10 decembrie mai multe vizite de studiu la 7 supermagazine, 3 hipermagazine şi 7 piețe din Chișinău, Orhei, Hîncești, Ungheni, Bălți și Cahul.



Scopul vizitelor a fost examinarea ghirlandelor luminoase expuse în comerț.



In rezultatul vizitelor, CNPIEC a stabilit mai multe nereguli și abateri de la prevederile legislației în vigoare care pot pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor și anume:



- Riscuri sporite de electrocutare sau de incendiu;

- Etichetarea necorespunzătoare a produselor;

- Lungime necorespunzătoare a firului de la primul bec pînă la priză;

- Lipsa declarațiilor de conformitate, etc.



Autorităţile trebuie să-şi dubleze eforturile pentru a completa lacunele şi neregulile care au drept consecinţă introducerea pe piaţa a unor produse de proastă calitate. Consumatorii trebuie însă să fie vigilenţi, atenţi şi avertizaţi pentru a putea petrece un Crăciun fericit şi în siguranţă.



Sfaturi pentru consumatori:



- Consumatorii trebuie să fie vigilenți și să adopte precauțiile de bază pentru reducerea la maximum a riscurilor.



- Cumpărați ghirlande luminoase de la comercianți demni de încredere care garantează respectarea normelor de siguranță.



- Nu lăsați niciodată ghirlandele luminoase aprinse în absența dumneavoastră sau noaptea, în timp ce dormiți.



- Nu racordați ghirlanda la reţeaua de alimentare, în stare ambalată.



- Ghirlandele luminoase obișnuite, trebuie în plus, să fie însoţite de o indicaţie care să arate că sunt destinate pentru utilizări numai în interior sau/și exterior.



- În caz de suspiciune a oricărui tip de problemă electrică sau mecanică cu privire la ghirlande luminoase noi sau pe care le-ați utilizat deja, nu vă asumați nici un risc. Opriți utilizarea acestora și returnați-le magazinului de unde provin însoțite de o reclamație.



- Agenții economici sunt obligaţi să demonstreze consumatorilor, la cererea acestora, modul de utilizare şi funcționalitatea produselor de folosința îndelungată ce urmează a fi vândute precum și înmânarea obligatorie a certificatului de garanție.

loading...