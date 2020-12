Centrul Naţional de Cinematografie, fără director de mai bine de opt luni

Centrul Naţional de Cinematografie a rămas fără director de mai bine de opt luni. Producătorul de film, Valentina Iusuphodjaev susţine că a câştigat concursul organizat de ministerul Culturii, iar rezultatele au fost publicate în luna octombrie. Cu toate acestea, deşi în cinci zile ministerul trebuia să trimită o hotărâre la Guvern pentru a-i aproba numirea în funcţie, acest lucru nu s-a întâmplat, susţine Iusuphodjaev.



"La început mi-au zis că dosarul este transmis la Guvern, iar când am vrut să aflu numărul de înregistrare a dosarului, am aflat, că de fapt încă nu a fost transmis nimic. A fost tergiversat de minister, este clar. Această situaţie o consider nu numai o lipsă de corectitudine faţă de mine, dar şi lipsă de atitudine, de promptitudine", spune producătorul de film.



Valentina Iusuphodjaev a mers la minister pentru a cere explicaţii, dar nu a primit niciun răspuns. Reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nu au venit cu nicio reacţie până acum.

Contactată telefonic, specialistul în comunicare, Cristina Gonţa, ne-a îndemnat să trimitem o solicitare oficială pe adresa ministerului. Deşi am trimis solicitarea, dar tot nu am primit răspuns. Directorul Centrului Naţional de Cinematografie este ales pentru o perioadă de patru ani.