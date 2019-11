Centrul Cultural "Ginta Latină" a împlinit 30 de ani de la fondare

Centrul Cultural "Ginta Latină" a marcat aseară 30 de ani de la fondare. Cu această ocazie, pe scenă au fost jucate fragmente din mai multe spectacole.



Centrul Cultural "Ginta Latină "a fost fondat la 1 august 1989 de regretatul actor Sandri Ion Șcurea, iar iniţial era un teatru muzical pentru copii și tineret. Spectacolul care a cucerit chiar de la început publicul a fost "Chirița în Provincie". Actriţa care a jucat rolul principal acum trei decenii, Silvia Goncear, a revenit aseară pe scenă. A ales să-şi dedice viaţa muzicii, dar spune că teatrul rămâne marea ei pasiune.



"A fost un crâmpei din rolul Chiriţei pe care l-am jucat în anii. Ori de câte ori mă vor invita să joc într-un oricare spectacol accept cu mare drag şi cu mare bucurie pentru că a fost prima, prima ocupaţie şi primul lucru pe care am vrut să-l fac în viaţă", a spus Actrița Goncear, interpretă.



În acest an, în cadrul centrului a fost fondat "Teatrul fără nume", care se bucură de aprecierea publicului.



"Am trecut prin şirul anilor toată viaţa acestui deosebit teatru. Aici e viaţa mea, aici e a doua mea casă. Aşteptăm realizări frumoase. Teatru nu trebuie să îmbătrânească niciodată", a zis Tudor Ţărnă, directorului Centrului Cultural "Ginta Latină".



La aniversarea teatrului s-au reunit oameni de artă, interpreţi, dar şi politicieni. Spectatorii spun că, de fiecare dată, vin cu mare drag la "Ginta Latina".



"Mă bucură că tinereţea persistă în acest teatru. "Ginta Latină" este pentru mine o casă, prima casă unde am făcut primii paşi în scena teatrului profesionist", a spus Constantin Haret, directorul Teatrului ”A. P. Cehov”.



"Aici şi plângi, şi râzi, şi te simţi aşa cum trebuie să fie. "



"Le doresc spectacole multe, mulţi spectatori, multe realizări şi să existe sute şi sute de ani. "

