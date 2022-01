Centrul COVID de la Moldexpo, gata să interneze bolnavi. Ce spune Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco

Autorităţile municipale din sănătate susţin că sunt gata să interneze bolnavii de COVID în Centrul de la Moldexpo. Asta doar dacă în spitalele din ţară nu vor mai rămâne locuri pentru pacienți. La rândul său, Ministerul Sănătăţii consideră că nu există condiţii termice favorabile pentru transformarea centrului într-un spital."Am mobilizat la maxim capacităţile municipale. La moment noi mai avem încă paturi libere. Dacă presiunea va creşte, avem, suntem gata de activarea departamentului COVID de la Moldexpo. Am evaluat şi am rectificat infrastructura şi la necesitate vom putea demara internarea pacienţilor în 24 de ore.", a declarat Ion Ceban, primar Chişinău.Ministerul Sănătăţii ne-a declarat că centrul de triere de la Moldexpo se va transforma într-un spital, chiar dacă nu are o staţie de oxigen, iar pacienţii dependenţi de oxigen vor fi conectaţi la butelii speciale. Între timp, specialiştii susţin că o astfel de practică reprezintă riscul unei explozii, lucru confirmat de la tribuna Parlamentului chiar de ministrul Sănătăţii."Lângă fiecare cap al pacientului, care stătea la reanimare, era o butelie de oxigen care înmulţit la 37 şi la cele din depozit putea provoca o tragedie de proporţii la o eventuală explozie, la cea mai mică eroare tehnică sau umană.", a declarat Ala Nemerenco, ministrul Sănătăţii.În urma mai multor verificări la centrul de triere de la Moldexpo, specialiştii au constatat că pavilioanele nu pot face faţă instalării unei staţii de oxigen.