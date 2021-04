Centrul COVID-19, la un an de activitate. Până în prezent, la Centru au ajuns aproape 32 de mii de pacienţi

Centrul COVID-19 de la Moldexpo a împlinit un an de activitate. Instituţia a fost deschisă în 2020 în doar o săptămână. În această perioadă, la Centrul COVID au ajuns aproape 32 de mii de pacienţi. Potrivit autorităţilor, aceasta a fost una dintre cele mai reuşite intervenţii în gestionarea pandemiei.Directorul Centrului COVD-19, Oleg Crudu, spune că instituţia medicală a fost creată în timp record. Aici activează peste 160 de angajaţi, dintre care 110 sunt cadre medicale, iar peste 90 la sută din echipă sunt specialiști ai Spitalului „Sfânta Treime" din Capitală.”Pe parcursul acestui an, aproximativ 72 la sută au fost testaţi pozitivi. Situaţia era destul de complicată în ţară, în luna noiembrie 2020 şi martie 2021 a fost să activeze şi sectorul spitalicesc”, a declarat Oleg Crudu.Ideea de a deschide un spital strategic i-a aparţinut profesorului universitar şi directorul Școlii de Management în Sănătate Publică, Oleg Lozan.”Situaţia evolua destul de rapid şi undeva la sfârşit de martie 2020 situaţia era foarte critică , în care câteva ambulanţe cu bolnavi COVID erau capabile să blocheze capacitatea de internare a spitalelor din Capitală”, a declarat Lozovan.Centrul COVID-19 din Chișinău are o capacitate de 600 de locuri, dintre care 200 sunt pentru triajul persoanelor suspecte, iar 400 de paturi au fost alocate pacienţilor depistaţi pozitiv la noul coronavirus.