Centenarul Marii Uniri sărbătorit la un Hotel TRUMP. Cum a marcat Ambasada României în SUA evenimentul

Consulatul general al României din oraşul american Chicago a celebrat Ziua Naţională într-un hotel aparţinând familieii preşedintelui SUA, Donald Trump, anunţă o organizaţie non-guvernamentală din Statele Unite.

"Într-un alt aparent exemplu în care un guvern străin plăteşte pentru a organiza un eveniment la o proprietate din care preşedintele Donald Trump încă obţine profit, Consulatul General al României în Chicago a celebrat Centenarul Marii Uniri la Hotelul Trump International din Chicago (...)", anunţă organizaţia Cetăţeni pentru Responsabilitate şi Etică din Washington (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington-CREW).