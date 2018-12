CENTENARUL, MARCAT LA CHIȘINĂU: Unioniștii au adus omagiu ostașilor români căzuți

Sute de unionişti, cu drapele de-ale României, flori şi pancarte au mărşăluit prin Chişinău pentru a împărtăşi cu toată lumea bucuria împlinirii unui veac de la Marea Unire.

Ceremonia a început la Cimitirul Eroilor Români cu depuneri de flori la mormintele ostaşilor români căzuţi pe câmpul de luptă şi s-a încheiat cu o horă a unirii, în inima Capitalei.

De dimineaţă, cei care susţin ideea Unirea cu România s-au întâlnit la Cimitirul Eroilor unde a fost ţinută şi o slujbă. Apoi, unioniştii au depus flori la mormintele ostaşilor români căzuţi la datorie.



"Vreo trei patru ani de zile am fost chiar la Alba Iulia. Anul acesta nu am putut, dar o sărbătorim ca pe cea mai mare sărbătoare pentru noi, pentru români."



"Şi oamenii de aici trebuie să simtă româneşte. Străbuneii mer sunt români şi eu tot sunt româncă. "



După asta, oamenii au pornit în marş spre Aleea Gării, unde au depus flori la monumentul deportaţilor. Ei au purtat în mâini un tricolor lung de 100 de metri.



"Dacă staţi să vă aduceţi aminte cât de groaznic era când erau încărcaţi ca nişte animale în `49 şi erau duşi în Siberia. "



În drum, tot mai mulţi oameni pentru care românismul este o valoare, s-au alăturat coloanei. Sute au ajuns la Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, unde au jucat hora unirii.



Printre cei care au sărbătorit Unirea au fost şi locuitori ai României.



"Deşi foarte mulţi români se duc la Alba Iulia, credem că e foarte important ca românii să vină şi aici şi să fie alături de fraţii ei moldoveni."



"Am venit de la Hânceşti şi am venit de aceea că nu am putuT pleca la Alba Iulia şi am hotărât că datoria noastră este de a veni şi de a sărbători Suntem împreună cu colegile de facultate."



"Dragi toţi cei care vorbiţi şi înţelegeţi româneşte, să ne apropiem, să ne iertăm unii pe alţii, să dăm într-o parte dezbinarea, să dăm într-o parte tot ce ne desparte şi să ne croim împreună un viitor mai bun", a spus preşedintele Asociaţiei "Unirea - ODIP", Vlad Bilețchi.



Dimineața, a fost oficiată o slujbă și la biserica Mitropoliei Basarabiei.



"Am venit să aducem o rugăciune de mulțumire bunului Dumnezeu că la 1918, întregul popor român s-a unit într-un cuget."



"Este cea mai mare realizare din istoria poporului român și am venit dintr-un gând profund patriotic."



La rugăciune au venit și oaspeți din România.



"Am venit să sărbătoresc ziua de 1 decembrie cu frații noștri și cu prietenii mei din Chișinău și este prima dată când vin",a spus locuitoarea orașului Suceava, România, Mihaela Gafițescu.



Ambasadorului României la Chișinău, Daniel Ioniță, a menționat că nu trebuie să uităm lecțiile care ne-au fost lăsate acum 100 de ani de generația care a făcut unirea.



"Aceste lecții ale centenarului sunt legate de lecția de unitate, lecția de libertate și lecția de dragoste. Această Unire din 1918 nu ar fi fost posibilă fără ca toți românii să fie alături", a spus ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță.



În această seară, clădirea Parlamentului, Muzeului Național de Artă, Muzeului Național de Istorie, dar și a Bibliotecii Naționale vor fi iluminate în culorile tricolorului.