Celine Dion a revenit în provincia ei natală, Quebec, pentru a lansa primul turneu mondial după o pauză de 10 ani

În vârstă de 51 de ani, artista canadiană începe astfel o nouă etapă în cariera ei de excepţie, cu un turneu internaţional şi un nou album în limba engleză, care va fi lansat pe 15 noiembrie. Un prim single extras de pe noul material discografic se intitulează "I'm Flying on my Own" şi a fost deja dezvăluit fanilor cântăreţei.Deşi doar 60 de date au fost deocamdată anunţate pentru America de Nord, "'Courage' este un turneu gigantic" , au declarat pentru AFP reprezentanţii casei sale de discuri."'Courage' este cuvântul care rezumă cel mai bine felul în care mă simt. Pe parcursul ultimilor trei ani, mi-a fost greu să vorbesc copiilor mei, să îi cresc, m-au afectat moartea soţului meu şi întrebarea 'oare voi putea să cânt din nou?' (...), atât de multe lucruri s-au întâmplat, dar, în acelaşi timp, simt din nou că eu sunt aceea care se află la conducerea vieţii mele", a dezvăluit Celine Dion pentru postul public de televiziune CBC în luna aprilie.Pe 8 iunie, artista a decis să înceapă un nou capitol în carieră, părăsind după 16 ani sistemul american de concerte-în-rezidenţă susţinute în oraşul Las Vegas, pe durata căruia a prezentat două tipuri de show-uri în sala de spectacole a celebrului cazinou Caesars Palace - "A New Day", din 2003 până în 2007, şi "Celine", din 2011 până în 2019.Aproape 4.500.000 de fani au venit să o vadă pe vedeta pop în cadrul celor 1.141 de reprezentaţii susţinute de ea în Las Vegas, care au generat încasări totale de 875 de milioane de dolari canadieni (600 de milioane de euro), potrivit cifrelor oficiale comunicate de promotorul de concerte AEG Live.În timpul rezidenţei sale din Las Vegas, artista a susţinut şi câteva turnee scurte, în principal în Europa şi Asia, însă precedentul ei turneu de anvergură internaţională, "Taking Chances World Tour", datează din perioada 2008-2009.Turneul mondial "Courage" marchează o schimbare majoră în cariera cântăreţei Celine Dion, reprezentând "primul spectacol creat în totalitate fără contribuţia lui Rene Angelil (regretatul soţ al artistei, n.r.)", a declarat Yves Aucoin, creatorul show-ului şi colaborator apropiat al vedetei pop de peste 30 de ani, pentru publicaţia Journal de Quebec.Rene Angelil, fostul soţ şi impresar al cântăreţei Celine Dion, a murit la vârsta de 73 de ani în ianuarie 2016 din cauza unui cancer la gât în reşedinţa lor din Las Vegas. Prima lor întâlnire, ce a avut loc în perioada în care Celine Dion avea vârsta de 13 ani, a modelat cariera celebrei cântăreţe."Când am auzit acea voce, mi-am spus că nu mai ascultasem niciodată aşa ceva. Pentru mine, este cea mai frumoasă voce din lume", declara Rene Angelil, devenit soţul cântăreţei în 1994 şi, ulterior, tatăl celor trei copii ai cuplului.Povestea vieţii acestei artiste, fiica cea mică a părinţilor ei, care mai aveau alţi 13 copii şi locuiau într-o periferie a oraşului Montreal, pare desprinsă dintr-un basm, incluzând patru turnee mondiale, 23 de albume de studio înregistrate în engleză şi franceză şi colaborări cu artişti de marcă, precum Stevie Wonder, Barbra Streisand şi Jean-Jacques Goldman.Rene Angelil a construit un veritabil imperiu în jurul "vocii de aur" a artistei canadiene timp de peste 30 de ani, îndrumând cariera ei cu o mână de fier şi înmulţind investiţiile în domenii profitabile (restaurante, discoteci în Las Vegas şi cluburi de golf), fără să neglijeze nici industria produselor derivate (parfumuri, articole vestimentare şi accesorii).