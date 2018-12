Celine Dion a fost acuzată de satanism. Care este reacția vedetei

Celine Dion se justifică în fața fanilor de ce a lansat haine unisex pentru copii și nu o colecție particularizată pe genuri. Din cauza culorilor neutre pe care le-a ales, cântăreața canadiană a fost acuzată de satanism. "Fiecare copil trebuie să aibă propria identitate”, este explicația pe care diva de 50 de ani a oferit-o celor care i-au criticat hainele. Céline Dion nu încearcă prin colecția sa să le dicteze părinților cum ar trebui să-și îmbrace copiii.

Artista a lansat propria colecţie de îmbrăcăminte pentru copii în urma unui parteneriat cu firma Nununu. Colecția se numește Célinununu, iar cele peste 70 de articole vestimentare adaptează modele din anii ´70 într-o manieră eliberată de stereotipuri, scrie Tabu.ro.

Celine Dion a vorbit pentru Refinery29 de unde i-a venit ideea acestei colecții de haine și ce impact crede ea că va avea asupra normelor de gen. Interpreta hitului "My Heart Will Go On” crede că fiecare copil ar trebui să aibă posibilitatea de a-și dezvolta propria identitate și că linia sa de haine unisex le poate oferi mijloacele de a face acest lucru. "Nu sperăm să schimbăm normele de gen cu Célinununu (…) Este vorba mai degrabă de a oferi o alegere și de a da copiilor șansa de a se simți liberi să-și găsească propria individualitate, propria lor esență reală fără a fi legați de stereotipuri”, a spus Celine Dion.

"Cred că fiecare copil trebuie să aibă propria identitate, să se exprime liber și să nu simtă că trebuie să fie ca altcineva”, a mai spus cântăreața.

În afara faptului că un preot i-a reproşat propaganda satanică implicată în lansarea colecţiei Celinununu, Celine a primit și multe feedback-uri negative. "Ați pierdut respectul o milioane de oameni”, i-a scris un utilizator pe Twitter. Dar Celine Dion este convinsă că linia sa vestimentară a fost primită cu entuziasm de majoritatea părinților.