Celebrul vals „Dulcea și tandra mea fiară” de Eugen Doga a răsunat la jocurile olimpice de la Beijing din acest an. Canadianca Madeline Schizas a evoluat la proba individuală a programului liber la patinaj artistic, pe această melodie. Sportiva a ales varianta în interpretarea Cătălinei Carauş. Astfel, piesa în limba română a putut fi ascultată de milioane de oameni din întreaga lume.



Maestrul Eugen Doga ne-a mărturisit că această melodie este deseori aleasă de sportivi la Olimpiade şi campionate internaţionale şi se bucură de fiecare dată când o aude.



"Este bucurie. Lucrarea asta se cântă în toată lumea, până în Oceanul Îngheţat. E plăcut că o canadiană a dansat. Şi la Moscova, în 80 s-a cântat, acolo a fost grandios. Nemaivorbind în 14. Multe olimpiade, la Saint Petersburg a fost peste patru ani, în 84, multe, se cântă peste tot.", a spus compozitorul Eugen Doga.



“Azi sunt mândră, mândră că limba română a răsunat pentru o lume întreagă!”, a scris Cătălina Carauș pe pagina sa de Facebook.



"Eu o ştiam pe Madeline, am auzit de ea încă în luna noiembrie, când a participat la campionatul Canadei, Cupa Canadei. Acolo, la fel, a ales să participe cu această piesă, am vorbit cu ea şi pe Instagram, mi-a răspuns, mi-a mulţumit şi am aflat că, de fapt, această piesă a găsit-o pe Spotify, o adăugase în playlist şi i-a plăcut foarte mult şi ei, şi antrenorilor.", a declarat

Cătălina Carauș, interpretă.



Madeline Schizas a participat şi la alte competiţii sportive internaţionale unde a ales tot melodia lui Eugen Doga. La jocurile olimpice din acest an, sportiva a obţinut medalia de bronz la patinaj artistic, proba individuală, program liber.

În 2014, melodia a fost aleasă, pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Soci. UNESCO a inclus valsul lui Eugen Doga în categoria capodoperelor muzicale ale secolului XX. Interpreta Cătălina Carauş a lansat piesa "Vals", pe muzica lui Eugen Doga şi versurile Vioricăi Demici, în anul 2012.