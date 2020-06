Celebrul maraton de la New York, anulat din cauza pandemiei de coronavirus

Maratonul de la New York, programat pe 1 noiembrie, a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, au anunţat miercuri organizatorii.The New York Road Runners (NYRR), în parteneriat cu primăria oraşului, a informat, potrivit Reuters, că decizia de anulare a evenimentului a fost luată din cauza problemelor legate de coronavirus şi a aspectelor care ţin de sănătatea şi siguranţa sportivilor şi a celor implicaţi.Anul trecut, cursa masculină din cadrul maratonului de la New York s-a încheiat cu victoria kenyanului Geoffrey Kamworor, care a repetat astfel succesul din 2017. Acesta a trecut primul linia de sosire, în Central Park, după 2 h 08 min 13 sec, devansându-i pe compatriotul său Albert Korir (2 h 08 min 36 sec) şi pe etiopianul Girma Bekele Gebre (2 h 08 min 38 sec).La feminin s-a impus atleta kenyană Joyciline Jepkosgei care a detronat-o pe "regina" acestei competiţii, compatrioata sa Mary Keitany, cvadruplă laureată a probei din metropola americană, ce s-a clasat pe locul secund.Jepkosgei a fost cronometrată pe distanţa de 42,195 km în 2 h 22 min 38 sec, trecând linia de sosire cu aproape un minut în faţa lui Keitany (2 h 23 min 32 sec), care a triumfat la New York în 2014, 2015, 2016 şi 2018, în timp ce pe poziţia a treia s-a clasat etiopiana Ruti Aga, în 2h 25 min 31 sec, scrie agerpres.ro.