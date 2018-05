Celebrul cântăreţ britanic Robbie Williams, cap de afiş al festivalului mexican Corona Capital

scrie agerpres.ro. Robbie Williams, care a participat ca solist pentru prima dată la festivalul mexican în 1997 cu single-ul său de succes 'Angels', a lansat în 2016 cel de-al 10-lea său album de studio, Heavy Entertainment Show.Pe afişul festivalului de rock şi muzică alternativă sunt prezenţi şi membrii celebrei trupe americane Imagine Dragons, cunoscută pentru hituri ca 'It's Time', 'Radioactive' sau 'Believer'.Evenimentul, autointitulat "festivalul de muzică internaţională cel mai important din Mexic", anunţă de asemenea participarea unor nume sonore ca New Order, The Chemical Brothers sau Nine Inch Nails, printre cele aproape 40 de trupe care vor urca pe scenă.Prima ediţia a festivalului a avut loc în 2010 iar pe scenele sale au cântat artişti şi trupe celebre, precum The Killers, Lana del Rey, The Portishead, The Hives, Phoenix sau Massive Attack, printre alţii.