Celebrul cabaret parizian Moulin Rouge va sărbători 130 de ani. Când va avea loc spectacolul

Trupa celui mai faimos cabaret din lume va dansa french-cancan în aer liber, într-un loc din apropierea localului, în seara zilei de 6 octombrie, a anunţat miercuri instituţia pariziană.Fustele şi jupoanele celor 60 ''Doriss Girls et Boys'', după numele celebrului coregraf al Moulin Rouge, Miss Doris, se vor învârti pe o porţiune a bulevardului Clichy, pe care circulaţia va fi în mod excepţional blocată.Inaugurat pe 6 octombrie 1889 şi imortalizat de pictorul Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge găzduieşte 600.000 de spectatori pe an, cu două spectacole în fiecare seară, 365 de zile pe an, şi are 450 de angajaţi.Necesitând calităţi fizice speciale, dansul french-cancan a fost inventat de englezul Charles Morton, pornind de la un cadril.După John Huston în 1952, regizorul Baz Luhrmann a adus pe marele ecran în 2001 povestea extraordinară a acestui loc al nopţilor pariziene cu Nicole Kidman în rolul Satine.