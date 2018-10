Celebrul alpinist Alain Robert a fost reținut la Londra pentru o cascadorie

Foto: publika

Celebrul alpinist Alain Robert, cunoscut drept ”Spidermanul francez”, a fost reținut la Londra după ce a escaladat ilegal una dintre cele mai înalte clădiri din capitala Marii Britanii, Heron Tower. Sub privirile mulţimii, bărbatul de 56 de ani a urcat pe construcţia de 202 metri fără a respecta vreo măsură de siguranţă. Francezul s-a remarcat şi pentru faptul că a reuşit să escaladeze vestitul zgârîie-nori Burj Khalifa din Dubai.



Mulţimea curioasă reunită în jurul Heron Tower a fost ţinută la o distanţă de un metru şi jumătate. În plus, tot traficul a fost oprit, iar zona înconjurată cu bandă de siguranţă. Oamenii au fost pur şi simplu uluiţi de curajul bărbatului de a urca 202 metri cu mâinile goale şi fără coardă de susţinere şi a izbucnit în urale atunci când "Spidermanul francez" i-a salutat de la înălţime.



"Am văzut că toată lumea se oprea aici şi se uita încolo să vadă ce se întâmplă. Am văzut că era un bărbat, care escaladase clădirea fără a se asigura. Îţi taie respiraţia. Cred că e nebun."



" Este foarte curajos. Înfricoşător ce vedem."



Alpinistul a ajuns pe acoperişul clădirii din Londra în 40 de minute. Managerul său a declarat că este bucuros pentru faptul că Alain Robert ca reuşit să urce în siguranţă şi speră că atunci când va apărea în faţa judecătorilor nu i se va aplica o pedeapsă prea dură.