Celebrul Alan Moore se retrage din activitate. Care este motivul

Alan Moore este cunoscut pentru munca sa din domeniul benzilor desenate, cele mai populare titluri fiind „V de la Vendetta”, „Batman: The Killing Joke” sau „Watchmen”.

Alan Moore, unul dintre cei mai importanţi şi influenţi creatori de benzi desenate, a anunţat că se va retrage din industria benzilor desenate odată cu lansarea ultimului număr din proiectul la care lucrează în prezent: The League of Extraordinary Gentlemen, Volume IV: The Tempest, notează Screen Rant.

Moore s-a făcut remarcat în industrie şi în rândurile fanilor odată cu The Saga of the Swamp Thing, care a debutat înfebruarie 1984 cu primul număr, unde a schimbat fundamental povestea din spatele pesonajului Swamp Thing care fusese spusă de către alţi autori înaintea sa.

Munca sa este cunoscută publicului de benzi desenate şi chiar publicului larg, deşi adesea numele său nu este asociat cu munca sa. Influenţa sa se resimte în modul în care el, precum şi ceilalţi scriitori şi artişti implicaţi în industria benzilor desenate, se raportează la miturile moderne ale supereroilor, deconstruindu-le şi reconstruindu-le în moduri neaşteptate, brutale uneori, care intră în conflict cu supereroii clasici, din epoca de aur a benzilor desenate, „Golden Age” (1938-1956).

Printre lucrările cele mai apreciate, atât de cunoscători, cât şi de publicul larg, se numără V de la Vendetta, care a inspirat un film şi ar spune unii mişcarea Anonymous, care a adoptat măştile Guy Fawkes ca simbol, într-un mod asemănător celui personajului principal. De asemenea, o altă adaptare a sa, Watchmen (2009) („Cei care veghează”), reprezintă un succes al box office-ului, reuşind să aducă în faţa publicului larg deconstrucţia miturilor legate de supereroii cu costum şi reuşind să opereze cu o gamă largă de „personaje gri”, fără a mai fi nevoie de un personaj explicit negativ, scrie descopera.ro