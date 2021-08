Celebrul actor Ed Asner, câștigător a șapte premii Emmy, a murit

Actorul Ed Asner, cel mai cunoscut pentru interpretarea jurnalistului ficțional Lou Grant, a murit duminică, la vârsta de 91 de ani, relatează BBC.

Actorul, care a interpretat printre altele rolul principal în filmul de animație „Up”, produs de studiourile Pixar, a murit „în pace” duminică dimineață, au spus membrii familiei. „Cuvintele nu pot exprima tristețea pe care o simțim. Te sărutăm pe frunte și îți spunem adio, tată. Te iubim!” au transmis aceștia. „Nu a fost nimeni ca el!”.

Asner s-a născut în Kansas City, Missouri, în 1929 și a început să joace la școală.

După ce a servit în Corpul de Semnal al armatei SUA (transmisiuni) în Franța, Asner s-a întors la teatru, în Chicaco.

În 1955 a debutat pe Broadway cu Jack Lemmon în „Face of a Hero”, apoi a apărut în numeroase show-uri. Asner s-a mutat la Hollywood în 1961 și a început o carieră strălucită în film și televiziune.

În 1996, a fost introdus în Hall of Fame a Academiei de Televiziune.

Personajul Lou Grant a fost introdus pentru prima dată ca șef al lui Mary Richards în emisiunea The Mary Tyler Moore Show, în anii 1970. Actorul Mark Hamil din „Star Wars”, care a lucrat la The Mary Tyler Moore Show, a fost printre cei care i-au adus tribut lui Asner pe Twitter. „Un om grozav… un actor grozav… o viață grozavă. Mulțumesc, domnule Asner. #RIP”, a spus Hamil.

Și actorul de comedie Ben Stiller a transmis un mesaj. „Transmit condoleanțe și toată dragostea familiei marelui Ed Asner. Un simbol, pentru că a fost un actor atât de frumos, amuzant și cinstit. Nu a fost nimeni ca el”, a scris el. Personajul Lou Grant, editorul irascibil al ziarului ficțional Los Angeles Tribune, a devenit ulterior protagonist într-un spectacol de sine stătător, din 1977 până în 1982. Rolul i-a adus lui Asner șapte premii Emmy, un record pentru un actor de sex masculin.

În 2009, Asner a devenit cunoscut unei noi generații de public, interpretând rolul unui văduv în vârstă, Carl Fredricksen, în animația de mare succes „Up”. Cei de la The Muppets i-au adus și ei un tribut pe Twitter, iar actrița Cynthia Nixon din „Sex and the City” l-a numit „o legendă”.

În timpul carierei de actor, Asner a fost un susținător deschis al mai multor cauze umanitare și politice, inclusiv al sindicatelor și al drepturilor animalelor. A ocupat funcția de președinte al Screen Actors Guild (federația americană a artiștilor din radio și televiziune) din 1981 până în 1985 și a fost recompensat în 2000 cu prestigiosul premiu Ralph Morgan al federației.