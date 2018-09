Celebrități care nu s-au căsătorit niciodată și nici nu intenționează s-o facă

Leonardo DiCaprio, Shakira și Matthew Perry sunt doar câteva dintre celebritățile care nu s-au căsătorit niciodată și pare că nu intenționează să o facă. Unele vedete au relații de lungă dar refuză să le oficializeze, scrie realitatea.net.

Iar pe Owen Wilson, spre exemplu, toată lumea îl știe ca burlacul convins al Hollywood-ului. Pur și simplu, starurile despre care vorbim ori n-au întâlnit persoana potrivită cărora să le spună un „DA” hotărât ori au suferit un eșec în dragoste, care le-a determinat să prefere relațiile neoficiale.

Matthew Perry, starul din „Prietenii tăi” a avut câteva relații serioase cu actrițele Heather Graham, Julia Roberts și Lauren Graham, dar niciodată nu a ajuns în fața altarului. Matthew Perry, în vîrstă de 49 de ani, a mărturisit în 2009, pentru Daily Mail că „Viața s-a schimbat atât de mult în ultimele decenii. Te paște un sentiment în jurul vârstei de 30 de ani, când trebuie să te căsătorești să ai copii și o casă … dar iată-mă, la aproape 40 de ani, și nu am nimic din toate astea. Dar sper că acest lucru se va schimba. Sunt un tip destul de fericit, care caută pe cineva cu care să îmi petrec timpul. Sper că se va întâmpla asta în cele din urmă”.

Vedeta de televiziune Oprah Winfrey, care are o relaţie de 32 de ani cu partenerul său de viaţă, Stedman Graham, spune că nu au planuri de căsătorie. Totodată, cei doi au ignorat de fiecare dată zvonurile privind faptul că ambii ar fi homosexuali. „Nu este nimic tradiţional în relaţia noastră. Îţi pregătesc masa atunci când vreau să îţi pregătesc masa. Nu vreau să fie responsabilitatea mea să îţi pregătesc masa“, a declarat Oprah (64 de ani) în 2011.

Spre deosebire de surorile ei Kim și Khloe, Kourtney Kardashian nu s-a căsătorit niciodată. Cu toate acestea, are trei copii cu partenerul ei de viață, Scott Disick, cu care are o relație din 2006.

Shakira și jucătorul de fotbal spaniol Gerard Pique sunt împreună de 8 ani, dar nu se grăbesc să ajungă la altar. Vedeta de 41 de ani a mărturisit într-un interviu, în 2014, că nu au nevoie de o hârtie care să le demonstreze cât de puternică e relația lor. „Avem deja ceea ce este esențial (…) suntem împreună, ne iubim, avem un copil. Cred că acele aspecte ale relației noastre sunt deja stabilite iar căsătoria nu le va schimba”, a spus Shakire. Cuplul are doi copii – Milan, de 5 ani, și Sasha, de 3 ani.

Jon Hamm, vedeta serialului „Mad Men” nu crede în principiile căsătoriei. Actorul în vârstă de 47 de ani s-a despărțit în 2015 de regizoarea și scenarista Jennifer Westfeldt, după o relație de 18 ani.

Owen Wilson are doi copii cu două femei, dar nu s-a căsătorit niciodată. Starul de 49 de ani a avut câteva relații de lungă durată cu Kate Hudson și Sheryl Crow.

Când a împlinit 40 de ani, Tyra Banks a mărturisit că singurul ei regret este faptul că nu are încă un copil. Dar în 2016, fotomodelul a născut un băiețel cu fotograful Erik Asla, dar cu care nu intenționează să se căsătorească.

Cântăreaţa australiană Kylie Minogue – care a avut relaţii amoroase cu mulţi cântăreţi, modele şi actori, de la cântăreţul Michael Hutchence, la Oliver Martinez şi Andres Velencoso – va rămâne probabil una dintre celebrităţile care în mod surprinzător nu s-au căsătorit niciodată. „Să am copii ar fi încântător, dar căsătoria? Căsătoria este mai jos pe lista mea (de priorităţi, n.r.)“, a spus Kylie Minogue într-un interviu acordat „Sunday Times Style“.

Lucy Liu și-a ținut secretă viața privată. Eroina din „Îngerii lui Charlie” nu s-a căsătorit niciodată și are un băiețel, care s-a născut în 2015 cu ajutorul unei mame surogat.

Când vine vorba despre căsătorie, se pare că Leonardo DiCaprio are o abordare foarte diferită. Actorul, care s-a iubit cu numeroase fotomodele faimoase, printre care Gisele Bündchen și Bar Refaeli, a declarat pentru Parade: „Va veni momentul la momentul potrivit. Adevărul este că nu poți prezice căsătoria. Nu o poți planifica. Se va întâmpla când se va întâmpla”. În prezent, starul de 43 de ani are o relație cu modelul Camilla Morrone (21 de ani), fiica vitregă a actorului Al Pacino.

O altă celebritate care nu s-a căsătorit niciodată este actriţa Winona Ryder, chiar dacă aceasta a fost deschisă la ideea de a avea „angajamente“ de lungă durată. Totuşi, ea a fost logodită o singură dată, cu actorul Johnny Depp. „Părinţii mei sunt împreună de 40 de ani şi încă se iubesc foarte mult, deci cred că am standarde foarte înalte“, a explicat actriţa.

Nici Charlize Theron nu a renunțat la burlăcie. Are însă doi copii de culoare adoptați, Jackson, de 6 ani, și August, de 2 ani. Actrița sud-africană a fost la un pas de a se căsători cu Sean Penn, fostul soț al Madonnei. „Vreau să am un partener și să am o relație monogamă pe termen lung. Dar nu trebuie să fac o nuntă”, mărturisea vedeta la un moment dat.

Deși nu a fost niciodată căsătorit, „nașul” Al Pacino nu exclude această posibilitate, deși are aproape 80 de ani și trei copii. Când a fost întrebat în 2017 dacă se va căsători cu iubita lui, Lucila Sol, Al Pacino a răspuns: „Niciodată nu spun niciodată. Este posibil”.

Printre starurile care nu s-au hotărât să se căsătorească cu partenerii lor de viață se mai numără Marisa Tomei(care a avut o relație cu Robert Downey, Jr.), Tim Robbins (a fost împreună timp de peste 20 de ani cu Susan Sarandon), Sheryl Crow (a avut numai iubiți celebri ca muzicianul Eric Clapton, ciclistul Lance Armstrong și actorul Owen Wilson), Kristin Davis și Diane Keaton.