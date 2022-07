Celebra pictoriţă moldoveancă Cezara Kolesnic a revenit la Chişinău cu o expoziţie de senzaţie

Celebra pictoriţă moldoveancă Cezara Kolesnic a revenit la Chişinău de la Bruxelles cu o expoziţie de senzaţie. Lucrările prezentate au fost realizate special pentru acest eveniment. Zeci de oameni au venit la vernisaj, pe care artista spune că l-a aşteptat cu nerăbdare. În doi ani de pandemie Cezara Colesnic nu a avut niciun eveniment public, iar emoţiile de acasă, spune ea, nu se compară cu nimic.



"- Felicitări din partea familiei noastre. – Mă bucur că aţi venit. – Cezara, felicitări, ne bucurăm foarte mult. Succes în toate".



Pictoriţa Cezara Kolesnic a prezentat, în premieră, 32 de lucrări realizate anume pentru expoziţie. Acestea sunt pictate pe pânză, carton și lemn, executate în tehnică mixtă și ulei. Temele principale prezentate sunt: „Vis cu dragonul”, „Amintiri despre mare” și „Portrete de copii”. Cezara ne-a prezentat lucrarea la care ţine cel mai mult.



"Asta se numeşte nostalgie rustică, e realizată pe o farfurie de lemn foarte veche, din Bulgaria, se numeşte paniţa, unde se face pâinea, cumva toată această compoziţie - satul, melancolia de vară, stele, natura, care se amestecă, licurici, greieri, pentru mine asta e Moldova, revenirea mea".



Cezara Kolesnic spune că abia aştepta să revină acasă şi la satul natal. Timp de peste doi ani, artista a dus dorul după cei dragi şi după expoziţii de artă.



"Pentru un artist e foarte important să se întâlnească cu publicul să poată vorbi, să poată aduna lume, comunica, acest lucru a lipsit, doar virtual nu poţi exista ca artist, ai nevoie şi de contactul cu oamenii, contactul real. La Chişinău publicul este foarte cald. Suntem o familie mare, mereu am emoţii parcă aş fi un student debutant, dar îmi plac emoţiile pentru că sunt foarte proaspete".



Zeci de prieteni ai pictoriţei, precum şi amatori ai creaţiei sale au venit să o salute şi să-i admire creaţiile noi.



"Mi-a făcut plăcerea şi onoarea să fiu la expoziţia doamnei pictoriţe, nu o cunoşteam până acum, dar astăzi am fost chiar impresionată de picturile frumoase ale doamnei, mi-au plăcut aceste picture cu multă culoare, viaţă şi pasiune".



"Sunt nişte lucrări excepţionale, urmărim de ce va vreme creaţia Cezarei şi impresionează prin diverse lucruri iar una dintre ele este tema copilăriei pe care o abordează absolut diferit. Şi astăzi trebuie să recunosc că m-a impresionat dragonii, colecţia cu visele cu dragoni".



Impresionaţi de talentul pictoriţei sunt şi cei mai vârstnici vizitatori ai expoziţiei.



"Nu de mult am procurat o lucrare care mi-a trezit amintire din copilărie o fântână şi un copilaş, mi-am adus aminte când m-am dus prima dată la fântână singur".



"Suntem aici cu familia mea , fiica, soţia mea, iar noi avem câteva picturi ale Cezarei, noi o admirăm. Este fantastică şi foarte talentată şi suntem fericiţi să fim aici".



Printre mulţimea de vizitatori l-am găsit şi pe scriitorul Vasile Romanciuc, un vechi amic al familiei pictoriţei.



"Este o expoziţie extraordinară, o cunosc pe Cezara demult, am acasă câteva dintre primele ei lucrări. Tot ce vedem aici este frumos, inconfundabil. Cred că "Copilul-soare" este o pictură emblematică. În perioada acesta, de la începuturi şi până acum, Cezara şi-a învăţat culorile să vorbească".



Expoziția „Reverii cromatice” va fi deschisă în intervalul 14 iulie – 30 iulie. Lucrările pot fi cumpărate şi costă între 180 şi 580 de euro. Cezara Kolesnic spune că înainte de a pleca înapoi la Bruxelles, va organiza şi un atelier de pictură pentru copii şi adulţi la Chişinău.