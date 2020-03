Celebra cântăreață Mariah Carey își serbează ziua de naștere. A împlinit 50 de ani

Mariah Carey își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Renumita cântăreață a împlinit 50 de ani.

Mariah Carey s-a născut la 27 martie 1970 în Huntington, Long Island (New York). A absolvit liceul Harborfields din Greenlawn, New York. La vârsta de 17 ani, Mariah s-a mutat în Manhattan. În 1988, a semnat contractul cu casa de discuri Columbia şi a intrat în studio pentru a înregistra piesele de pe primul ei album, intitulat "Mariah Carey", de pe care patru single-uri au ajuns în topuri - ''Vision of Love", "Love Takes Time", "Someday" şi "I Don't Wanna Cry", scrie agerpres.ro.



Albumul ei a ajuns pe locul întâi în topul clasamentului Billboard 200, unde a rămas 11 săptămâni. Acesta cuprinde single-uri care au făcut-o pe Mariah Carey vedetă şi în alte ţări. Albumul ei a câştigat Premiile Grammy (1990) pentru Cea mai bună artistă şi Cea mai bună solistă vocală cu primul single, ''Vision of Love'' (1990), potrivit site-ului https://www.biography.com.



În 1991, a lansat al doilea album, "Emotions", iar single-urile "Can't Let Go" şi "Make It Happen" au ajuns în top 5. A urmat apoi "MTV Unplugged EP" din 1992, care cuprindea şi piesa inspirată din repertoriul Jackson 5 - "I'll Be There". Prima apariţie live a fost la show-ul TV MTV Unplugged din 1992. Pe lângă versiunile unplugged ale cântecelor sale, ea a interpretat şi ''I'll Be There'', precum şi "About a Girl". Duetul Michael Jackson - Mariah Carey a produs un single ce a ajuns pe locul întâi în Statele Unite şi a determinat-o să cânte în duet cu Keneth "Babyface" Edmonds, interpretând "Everytime I Close My Eyes" de pe albumul ''Day 5''.



Primul single bine vândut, care a ajuns în topul UK Singles Chart şi pe locul întâi, a fost "Without You", o piesă din repertoriul lui Harry Nilsson.