Cele peste 100 de mii de doze de vaccin Pfizer, oferite de România, au început să fie administrate astăzi

Cele peste 100 de mii de doze de vaccin Pfizer, oferite vineri de România, au început să fie administrate. Sâmbătă dimineaţă

oamenii au format rânduri la centrele de sănătate, dar şi la cel municipal de vaccinare din Capitală.



Echipa noastră de filmare a întâlnit persoane care au așteptat cu nerăbdare să se imunizeze anume cu acest ser.



"Au spus că apare Pfizerul şi acum două luni am fost programată şi acum evident mă duc la vaccin. Eu am probleme de sănătate... m-am consultat cu copiii care sunt peste hotare şi au spus că totuşi Pfizer."



"Mi-a recomandat medicul, trebuie în septembrie să mă opereze. Mi-a spus ori Pfizer, ori Sputnik, din două."



Totuşi, o bună parte din cei veniţi să se imunizeze au ales serul Johnson întrucât este administrat o singură dată.



"Eu cred că Johnson vreau. Că e una singură, de asta."



"Da nu am timp pentru că sunt la serviciu şi nu prea este timp. E una singură şi atât."

"Am ales vaccinul Johnson pentru că se face o singură dată, iar peste două săptămâni eşti deja imunizat complet."



"E o decizie personală a mea din simplul motiv că nu am avut timp să vin să mă vaccinez până acum."



Iar acest tânăr spune că a venit să se imunizeze cu AstraZeneca din cauza noii tulpini Delta.



"A influenţat asta puţin, dar nu că noi nu am vrut până acum. Eu aleg vaccinul AstraZeneca din cauză că nu ştiu, nu că am avea aşa de multe alternative."



"Avem cu ce face faţă la toate solicitările populaţiei şi îi îndemnăm pe oameni să se adreseze. La ziua de azi avem în stoc practic toate vaccinurile disponibile şi Johnson, şi Pfizer, şi Astra Zeneca, şi Sinopharm, şi Sinovac."



Şi reprezentanţii Centrului Municipal de Vaccinare spun că sâmbătă fluxul de oameni veniţi să se imunizeze a fost mai mare comparativ cu zilele anterioare.



"Am recepţionat 1998 de doze de Pfizer, astăzi am început vaccinarea la fără 15 opt, cu flux mare de persoane care au venit anume pentru acest vaccin."



Secretarul de stat al Ministerului Sănătăţii, Denis Cernelea, susţine că rata de vaccinare ar putea creşte cu 2%, dacă stocul de ser Pfizer va fi administrat în totalitate. El a mai declarat că, în curând, în ţară va mai sosi un lot de 700 de mii de doze de vaccin Pfizer.



"Ar urma să ajungă la sfârşitul lunii curente, la sfârşitul săptămânii viitoare. Ne propunem să fie asimilat pe parcursul la o săptămână, două. La moment au fost administrate în jur de 950 de mii de vaccinuri, practic 450 de mii de persoane şi-au încheiat schema completă de vaccinare, un lucru îmbucurător."