Cele mai spectaculoase ţinute de pe covorul roşu de la OSCAR 2020

Covorul roşu al galei de decernare a premiilor Oscar a fost scena unei defilări de modă în care vedetele şi-au afişat ţinutele ''glamour'', prin intermediul cărora au transmis, în unele cazuri, şi mesaje de actualitate, informează AFP.



Rochiile roz şi negre au fost vedetele serii, la care s-au adăugat câteva coliere îndrăzneţe. În unele cazuri, ţinutele au sfidat orice încercare de clasificare.



Paradă de roz



Mai multe actriţe şi-au făcut apariţia elegantă optând pentru haine în nuanţe de roz.



Laura Dern, câştigătoarea premiului pentru cea mai bună actriţă în rol secundar datorită interpretării personajului unei avocate fără scrupule în ''Marriage Story'', a purtat o rochie Armani alcătuită dintr-un corsaj negru cu franjuri decorat cu paiete şi o fustă roz cu trenă, scrie agerpres.ro.

Vedeta a defilat însoţită de mama sa, actriţa Diane Ladd, care deţine trei nominalizări la Oscar în palmares.



Regina King, care a fost recompensată anul trecut cu Oscarul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar graţie interpretării din ''If Beale Street Could Talk'', a uimit publicul într-o rochie Versace într-o nuanţă delicată de roz, cu o croială asimetrică,o singură bretea şi un corsaj strălucitor argintiu.

Idina Menzel, interpreta melodiei din coloana sonoră a filmului de animaţie ''Frozen II'', nominalizată în categoria cel mai bun cântec original, a defilat într-o rochie creată de J. Mendel, fără bretele, roşu-magenta, cu un cordon supradimensionat şi un enorm colier din diamante în formă de pară.

Julia Butters (10 ani), prezentă în distribuţia peliculei ''Once upon a time...in Hollywood'', de Quentin Tarantino, s-a alăturat valului de roz într-o rochie Christian Siriano din bumbac roz-bombon.

Cele mai spectaculoase ţinute



Anumite ţinute s-au remarcat imediat în comparaţie cu celelalte.



Janelle Monae, care a cântat în deschiderea galei, a strălucit într-o creaţie Ralph Lauren de un argintiu strălucitor. Aceasta a defilat într-o rochie cu spatele gol, mâneci lungi, o fustă cu o croială amplă şi o glugă.

Artista rebelă Billie Eilish, marea câştigătoare a premiilor Grammy decernate în urmă cu două săptămâni, a cânta pe scena Oscarurilor într-o ţinută în stil ''pijama'', formată dintr-o cămaşă şi pantaloni Chanel albi decoraţi cu faimosul logo ''CC''. Părul în nuanţe de verde şi unghiile lungi asemănătoarea unor gheare au contrastat cu restul vestimentaţiei.

Actorul Billy Porter, care a strălucit anul trecut pe covorul roşu într-o rochie-smoking Christian Siriano, a purtat o ţinută îndrăzneaţă creată de Giles Deacon, cu un corsaj auriu fără mâneci decorat cu pene şi o fustă cu imprimeu.

Mesaje înscrise pe ţinute



Natalie Portman, laureată cu Oscar pentru cea mai bună actriţă în 2011 pentru rolul din ''Black Swan'', a luat atitudine împotriva absenţei regizoarelor din lista nominalizărilor, afişând o pelerină Dior neagră pe care au fost cusute numele cineastelor ignorate pe nedrept, în opinia actriţei, de Academia Americană de Film. Printre numele înscrise s-au numărat: Lorene Scafaria (''Queens''), Lulu Wang (''The Farewell''), Greta Gerwig (''Little Women'') şi Marielle Heller (''A Beautiful Day in the Neighborhood'').

"Menţionez într-o manieră subtilă femeile care nu au fost recunoscute pentru munca lor incredibilă din acest an", a precizat Portman.



Regizoarea siriană Waad al-Kateab, realizatoarea documentarului "For Sama", despre viaţa în oraşul Alep aflat sub asediu, a purtat o rochie cu mesaje în arabă, printre care: "Nu regretăm (că ne-am cerut) demnitatea".

Negru-şic



Natalie Portman nu a fost singura vedetă care a strălucit într-o ţinută neagră.



Penelope Cruz a uimit într-o rochie Chanel neagră, decorată cu o floare albă.

Saoirse Ronan, nominalizată în categoria cea mai bună actriţă pentru rolul lui Jo March din ''Little Women'', a purtat o rochie Gucci cu un corsaj negru expandat în talie printr-un volan crem şi o fustă lila deschis.

Cele mai multe dintre vedetele masculine au optat pentru costume negre cu croială clasică, inclusiv câştigătorul premiului pentru cel mai bun actor, Joaquin Phoenix, care a purtat acelaşi costum Stella McCartney la toate ceremoniile de decernare a premiilor din acest sezon.

În memoria lui Kobe Bryant



Cineastul Spike Lee, recompensat anul trecut cu premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat cu drama ''BlacKkKlansman'', a defilat pe covorul roşu îmbrăcat în mov, cu numărul 24 înscris pe spatele sacoului în semn de omagiu adus legendarului jucător de baschet Kobe Bryant, care şi-a pierdut viaţa într-un accident de elicopter în urmă cu două săptămâni.

