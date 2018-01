CELE MAI PROFITABILE FILME. Companiile americane de producție au înregistrat venituri de sute de milioane de dolari

Anul 2017 s-a dovedit a fi unul deosebit de profitabil pentru industria cinematografică de la Hollywood. Companiile americane de producție au înregistrat venituri de sute de milioane de dolari de pe urma filmelor lansate. Portalul de profil IMDB a făcut un top al filmelor cu cele mai mari încasări de anul trecut în Box Office-ul nord-american. Pe primul loc se află filmul Frumoasa și Bestia, realizat de studioul Disney.



Emma Watson o interpretează pe Belle, o tânără care se îndrăgosteşte de o bestie ce ascunde un secret întunecat. Lansată în luna martie în SUA, pelicula a strâns 504 milioane de dolari până la sfârșitul anului.



Adevăratul campion al box-office-ului în 2017 este cel mai nou film din saga Star Wars, The Last Jedi. Deși a fost lansată cu doar jumătate de lună în urmă, pelicula a acumulat deja venituri de aproape 450 de milioane de dolari din vânzărea biletelor în SUA. Pelicula o are în rolul central pe eroina Rey, care învață să controleze ”forța” pentru a ajuta rebelii în lupta împotriva ”Imperiului”.



Încheie podiumul filmul "Wonder Woman", regizat de Patty Jenckins. Pelicula s-a bucurat de un succes instantaneu, fiind prima în box office-ul mondial timp de două săptămâni consecutiv și a încasat aproape 413 milioane de dolari în Statele Unite de la lansarea sa din data de 2 iunie.



În top au mai intrat Guardians of the Galaxy 2, Spider-Man: Homecomin şi Thor: Ragnarok. Primele 25 de filme din această listă au acumulat aproape 5,8 miliarde de dolari doar în Statele Unite.