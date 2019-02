Cele mai frumoase declarații de dragoste de Ziua Îndrăgostiților

De Valentine’s Day, Libertatea îţi propune câteva dintre cele mai frumoase mesaje de dragoste pe care le puteți trimite celor dragi pentru a vă arăta sentimentele, scrie libertatea.ro.

Mesaje de Valentine’s Day pentru iubita ta

„Eşti primul gând când mă trezesc dimineaţa, esti ultimul surâs înainte de culcare. Eşti tot ce am mai bun, tot ce simt mai frumos”. „Un înger m-a întrebat de ce ţin atât de mult la tine. I-am răspuns că nu există nici un motiv ca să nu fac asta”.

„E greu să iubeşti şi va fi întotdeauna, dar adu-ţi aminte ca cineva te iubește şi acela sunt EU”. „Nu îţi voi scrie o poezie, nu voi folosi cuvinte alese… Îţi voi spune doar că TE IUBESC mai mult decât orice”.

„Tu eşti trecutul, prezentul şi viitorul verbului A iubi. Mulţumesc, dragostea mea!”.

„Cineva a întrebat ce îi face pe oameni fericiţi. Unii au răspuns că bogăţia, alţii – celebritatea. Mă gândeam la asta atunci când am primit SMS-ul de la tine. Am zâmbit şi am răspuns că pe mine asta mă face fericit”.

Mesaje de Valentine’s Day pentru iubitul tău

„Nu vreau să salvezi lumea pentru mine. Vreau doar să mă ţii de mână când totul se sfârşeşte”.

„Dragul meu, sunt de acord cu propunerea ta ca de Ziua Îndrăgostiţilor să încercăm o poziţie nouă: eu voi sta întinsă pe canapea, voi bea bere şi voi butona telecomanda, iar tu poţi să treci la călcat rufele”.

„Subsemnata, adică eu, declar că din accidentul de ciocnire pe care l-am avut când te-am cunoscut m-am ales cu inima frântă şi am rămas privind în gol cu ochii căzuţi în gură. Ca urmare a acestui accident m-am îndrăgostit total şi iremediabil de tine. Te iubesc!”.

„Când toți îmi spuneau că Făt-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greșit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Ești dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o femeie își dorește”

„Nu vreau cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor. Am primit deja de la Dumnezeu cel mai frumos cadou. Te am pe tine şi nu îmi mai trebuie nimic”.