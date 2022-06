Cele mai frumoase compoziţii florale, premiate în cadrul Festivalului "Paparudă", desfăşurat la Tohatin

Cele mai frumoase compoziţii florale au fost premiate în cadrul Festivalului "Paparudă". Acesta s-a desfăşurat la Tohatin, municipiul Chişinău, de Sărbătoarea Sânzâienelor. Participanţii au avut la dispoziţie o oră pentru a crea compoziţiile florale din flori de câmp."Am făcut o compoziţie pe carcasă cu flori de câmp, naturale, care le găsim în câmp. Sunt reguli şi tehnice pentru a face un buchet, pe spirală, cum le aranjezi, iar asta se învaţă", a spus MARIANA SPÎNU, participant.La festivalul "Paparudă" au venit şi florişti din Odesa, Ucraina. Natalia Ceaika face compoziţii florale de mai bine de 25 de ani: "Cel mai important este să faci structura buchetului. Am folosit flori de diferite forme, mărimi, care au o tulpină mai tare şi poţi să faci baza. Am folosit mult macii, păpădiile. Totul din câmp, tot ce am văzut, am rupt".Participanţii au făcut şi ritualul de "chemare" a ploii "Paparuda".La final, un juriu specializat a ales cea mai frumoasă compoziţie, iar învingătoare a ieşit Natalia Ceaika, florista din Ucraina."Scopul nostru a fost să unim toţi oamenii de creaţie de la noi din ţară, avem foarte multe floriste talentate, este nevoie ca acestea să comunice între ele şi să aibă unde-şi demonstra capacităţile şi talentul", a spus NADEJDA RÎMBU, organizator.Festivalul "Paparudă" este la prima ediţie.