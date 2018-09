Cele mai frecvente greşeli care încetinesc metabolismul. Opt paşi pentru un corp armonios

Metabolismul este influenţat, direct, de vârstă, greutate şi gene. Cum vârsta şi genele nu pot fi schimbate, nu putem interveni decât asupra greutăţii. De mare folos în procesul de slăbire este păstrarea unui jurnal alimentar în care să notezi tot ce mănânci, astfel încât seara să cumulezi cel mult 1.000 – 1.200 de calorii, scrie realitatea.net.

Pentru un metabolism sănătos, care va duce, în mod sigur, la un corp frumos, în armonie, trebuie să eviţi să mai faci următoarele greşeli:

1. Mănânci la ore târzii

Săritul peste micul dejun este cel mai rău lucru pe care-l poţi face în curele de slăbire. Când nu mănânci, creierul “porunceşte” corpului să-şi conserve energia, forţându-l să păstreze tocmai rezervele de grăsime de care încerci să scapi. Pe de altă parte, să bei o cană de cafea nu înseamnă că iei micul dejun. Alege un mic dejun bogat în proteine, sub 350 de calorii: omletă cu brânză slabă şi roşii, iaurt degresat cu fructe şi nuci, cereale integrale cu fructe uscate şi lapte degresat, smoothie din fructe şi iaurt.

2. Eviţi exerciţiile fizice

Studiile arată că arderea caloriilor continuă 24 de ore după încheierea exerciţiilor. De altfel, s-a demonstrat că exerciţiile făcute dimineaţa ard mai multe calorii decât cele făcute în orice alt moment al zilei.

3. Nu mănânci suficient

Pentru a pierde în greutate trebuie să reduci numărul de calorii. Nu trebuie, însă, să cazi în extrema cealaltă. Dacă limitezi consumul de calorii sub minimul de 1.200 necesar funcţionării organismului în parametri normali (pentru femei), metabolismul va fi dat peste cap. În plus, pentru a face rost de energia necesară, va începe să consume masa musculară. Nutriţioniştii recomandă să mănânci cât să nu-ţi fie foame: trei mese principale, la interval de 3-4 ore, cu două gustari între ele, limitate la 430 de calorii per porţie.

4. Consumi carbohidraţi albi

Măreşte aportul de fibre alegând pâine şi paste din făină integrală. De altfel, consumă cât mai multe fructe şi legume. Porţia ideală este de 25 de grame pe zi, reprezentând trei porţii de fructe şi legume, o porţie însemnând un fruct sau o legumă.

5. Bei apă la temperatura camerei

Potrivit cercetătorilor germani, consumul a 6 căni de apă rece pe zi duce la arderea a 50 de calorii.

6. Consumi alimente pline de pesticide

Toxinele din alimente influenţează procesul de ardere a grăsimilor, spun cercetătorii. Mai mult, pesticidele ar fi direct responsabile de creşterea în greutate. Încearcă, pe cât posibil, să consumi fructe organice, crescute cât mai natural posibil.

7. Nu consumi suficiente proteine

Consumă proteine la fiecare masă. Sunt extrem de necesare dezvoltării muşchilor. În plus, ard până la 35% din caloriile consumate.

8. Nu consumi suficient de multe produse lactate

Potrivit medicilor, ar exista o legătură între deficienţa de calciu şi metabolismul leneş. Anumite studii arată că produsele lactate scad absorbţia grăsimilor din alte alimente. Aşadar, consumă cât mai multe din următoarele alimente: iaurt, lapte, brânză, smântână, sardine, suc natural de portocale, somon, spanac, broccoli.