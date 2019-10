Cele mai frecvente boli în sezonul rece. Cum le tratăm responsabil

Sezonul rece este o adevărată provocare pentru sistemul nostru imunitar, deoarece acesta devine mult mai vulnerabil în faţa răcelilor, gripei sau virozelor. Temperaturile scăzute de afară, frigul, trecerea bruscă de la cald la rece şi chiar scurtarea zilei sunt ingredientele perfecte care pot duce la dezvoltarea afecţiunilor respiratorii. Creşte şi riscul de a ne îmbolnăvi pe măsură ce petrecem mai mult timp în încăperile închise, alături de alte persoane care ar putea fi contagioase. Bineînţeles, tratarea acasă poate fi posibilă, câtă vreme simptomele nu ne pun viaţa în pericol.

„Pentru acest lucru, este extrem de important să ne informăm corect, din surse avizate, o sursă valoroasă de informare fiind chiar farmacistul. Acesta vă poate recomanda cele mai potrivite produse pentru dumneavoastră, pe baza informaţiilor pe care i le oferiţi despre afecţiunea cu care vă confruntaţi, indiferent că este vorba despre o viroză respiratorie, des întâlnită în sezonul rece, sau altă afecţiune comună pentru care nu este necesar să consultaţi un medic. Totodată, trebuie să ne asigurăm că citim întotdeauna prospectul şi eticheta produselor cu eliberare fără reţetă pe care le utilizăm, indiferent dacă le-am folosit şi cu alte ocazii,” declară Farm. Nicoleta Radu, Vicepreşedinte al Colegiului Farmaciştilor din România.

Cele mai frecvente boli din sezonul rece

Adulţii pot avea în cursul unui an de la 2 până la 4 episoade de răceală, în timp ce copiii pot răci de la 6 până la 12 ori pe an. În sezonul rece, cele mai frecvente boli cu care ne putem molipsi sunt gripa şi răceala, afecţiuni care prezintă simptome asemănătoare, dar care sunt total diferite. De exemplu, o răceală obişnuită este cauzată de o infecţie virală care afectează căile respiratorii superioare, sinusurile, gâtul şi nasul, în timp ce gripa reprezintă cea mai periculoasă viroză respiratorie, dată de virusul gripal de tip A, B sau C. Răceala debutează la aproximativ 3 zile de la infecţie şi se manifestă prin stări de rău, strănut, dureri în gât, tuse şi secreţii nazale. e regulă, simptomele se ameliorează în aproximativ o săptămână, dar pot dura şi mai mult. Gripa are un debut brusc şi violent, cu febră mare de peste 39 de grade Celsius, frisoane, dureri puternice de cap şi ochi, dureri musculare şi oboseală. Simptomele specifice gripei pot persista şi până la câteva săptămâni.

Cum prevenim îmbolnăvirea

Se recomandă evitarea zonelor aglomerate şi contactul direct cu persoanele contaminate, spălarea pe mâini cu apă şi săpun cât mai des sau folosirea unei soluţii dezinfectante. În cazul gripei, cea mai bună metodă de prevenţie rămâne vaccinarea.

„Nu există un tratament care să vindece răceala, dar medicamentele fără reţetă dedicate pot ajuta la ameliorarea simptomelor. Spre exemplu, în funcţie de simptome, se pot utiliza medicamente precum cele decongestionante, antitermice, antalgice, siropuri de tuse. Cel mai bine este să vă adresaţi farmacistului, pentru a putea alege cel mai potrivit produs pentru dumneavoastră. În cazul gripei, este indicat să consultaţi un medic,” a adăugat Farm. Nicoleta Radu, scrie csid.ro