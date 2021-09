Cele mai extravagante ţinute de la renumita Gală a Muzeului Metropolitan din New York

Renumita Gală a Muzeului Metropolitan din New York a revenit în forţă după o pauză de un an din cauza pandemiei. 400 de actori, muzicieni, modele şi sportivi au venit îmbrăcaţi în ţinute prin care au vrut mai degrabă să şocheze decât să stârnească admiraţie. Ei nu au purtat mască, dar au fost nevoiţi să prezinte dovada vaccinării sau un test negativ la noul coronavirus. În acest an, tematica evenimentului a fost "In America: A Lexicon of Fashion", iar printre vedetele care au tras cele mai multe priviri a fost Kim Kardashian.Kim Kardashian a purtat o ţinută neagră care i-a acoperit tot corpul, inclusiv faţa. Costumul a fost pe deliciul internauţilor care au făcut tot felul de meme-uri. Unii dintre ei au comparat-o cu un dementor, creatură malefică din universul Harry Poter, iar alţii cu un extraterestru.Rapperul Lil Nas X a schimbat nu mai puţin de trei ţinute pe covorul roşu sau, mai bine zis, le-a dezbrăcat pe rând.Interpretul Frank Ocean a venit la Gala MET cu un copil robot care avea pielea verde. Tot în aceeaşi culoare era vopsit şi părut vedetei. La fel de remarcată a fost şi cântăreaţa de origine germană Kim Petras, care a purtat deasupra rochiei macheta unui cap de cal.Gala MET este numită și Premiile Oscar în materie de modă. Scopul evenimentului este de a strânge fonduri destinate Institutului pentru Arta Costumului din cadrul Muzeului Metropolitan din New York, care este nevoit să se autofinanțeze.